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特朗普被指無視子女請求 拒下令制止國會山莊暴亂

環球政治 11:10 2022/07/22

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美國眾議院就去年國會山莊遭示威者衝擊一事，周四（21日）舉行第8場聽證會。白宮前律師等人作供指，美國前總統特朗普事發當日觀看數小時電視直播國會暴亂的情況，但無視子女等人請求，堅拒下令制止暴亂。

拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微 【下一頁】

今場聽證會聚焦國會暴亂發生的187分鐘内，特朗普（Donald Trump）並未採取行動制止支持者的細節。

負責調查的眾議院特別委員會成員、民主黨眾議員盧里亞（Elaine Luria）批評，特朗普當時坐在餐檯前觀看電視直播，而其家人及親信則懇求他履行總統的責任。

特朗普事發前在白宮後面的橢圓形草坪發表演説，並呼籲支持者遊行到國會。盧里亞稱特朗普離開舞台後的15分鐘内，就已經知道國會山莊遭圍困及攻擊。

委員會播放4名前白宮幕僚的作證片段，包括前新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）、白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）、副總統國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg）、前總統助理邁克爾（Molly Michael），證實暴亂發生時特朗普仍開著電視。

其中西波隆被問到特朗普當日是否有採取行動致電防長、司法部長或國土安全部負責人時，全部回答沒有。

委員會成員更提到，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）及長女伊萬卡（Ivanka Trump）都曾請求特朗普行動。

【烏克蘭戰爭】歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施 【下一頁】

委員會主席、民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）指，過去一個半月的多場聽證會講述了一個總統竭盡全力推翻選舉的故事，指控特朗普説謊、欺負人及背叛誓言。

湯普森更批評特朗普召集一批暴徒到華盛頓，是試圖摧毀美國的民主制度。共和黨眾議員金津格（Adam Kinzinger）也批評特朗普，稱因為衝擊國會的人是要實現他的目的，所以他並無出手制止。

是次為眾議院特別委員會在9月之前舉行的最後一場聽證會，新一輪聽證會將由9月開始。

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責任編輯：鄭錦玲

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