土耳其稱4方會談將簽協議 確保烏克蘭糧食安全出口

土耳其政府早前表示，與俄羅斯﹑烏克蘭及聯合國的4方會談已達成共識，即將恢復烏克蘭糧食出口。土耳其總統辦公室指4方代表會在周五（22日）簽署協議，確保烏克蘭糧食可經黑海安全出口，惟各方未有公布細節。

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土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的辦公室周四（21日）表示，4方已同意聯合國主導的計劃，現時正就恢復烏克蘭糧食出口起草內容，但暫未有公布更多內容。辦公室指出，4方代表會在香港時間周五晚上9時30分，於土耳其簽署協議。

外交消息人士透露，協議內容包括烏克蘭船隻負責引領糧食船進出設有水雷的港口水域，俄羅斯同意在糧食運送期間停火，以及土耳其與聯合國負責檢查糧食船，防止有武器偷運，滿足俄方要求。

土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食 【下一頁】

不過，烏克蘭外交部對敲定協議持謹慎態度，稱周五時4方會舉行多一次會談。但發言人Oleg Nikolenko未否認簽署協議的可能，僅指內容將要求各方確保，烏克蘭糧食在黑海地區出口航道安全及可正常航行。Nikolenko表明，協議需確保烏克蘭南部地區安全﹑烏軍在黑海區域佔有利部署及烏克蘭農產品安全出口，烏方代表才會支持。

美國國務院周四亦對4方會談基本上達成協議表示歡迎，聲稱會集中要求俄羅斯負責實行協議。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）早前已宣布，周四會前往土耳其，預計會參與協議簽署。

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責任編輯：吳漢培

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