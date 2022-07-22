  • 33°C
香港時間 : 2022722日 (五) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

土耳其稱4方會談將簽協議 確保烏克蘭糧食安全出口

環球社會熱點 11:05 2022/07/22

分享：

分享：

土耳其政府早前表示，與俄羅斯﹑烏克蘭及聯合國的4方會談已達成共識，即將恢復烏克蘭糧食出口。土耳其總統辦公室指4方代表會在周五（22日）簽署協議，確保烏克蘭糧食可經黑海安全出口，惟各方未有公布細節。

【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁 【下一頁】

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的辦公室周四（21日）表示，4方已同意聯合國主導的計劃，現時正就恢復烏克蘭糧食出口起草內容，但暫未有公布更多內容。辦公室指出，4方代表會在香港時間周五晚上9時30分，於土耳其簽署協議。

外交消息人士透露，協議內容包括烏克蘭船隻負責引領糧食船進出設有水雷的港口水域，俄羅斯同意在糧食運送期間停火，以及土耳其與聯合國負責檢查糧食船，防止有武器偷運，滿足俄方要求。

土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食 【下一頁】

不過，烏克蘭外交部對敲定協議持謹慎態度，稱周五時4方會舉行多一次會談。但發言人Oleg Nikolenko未否認簽署協議的可能，僅指內容將要求各方確保，烏克蘭糧食在黑海地區出口航道安全及可正常航行。Nikolenko表明，協議需確保烏克蘭南部地區安全﹑烏軍在黑海區域佔有利部署及烏克蘭農產品安全出口，烏方代表才會支持。

美國國務院周四亦對4方會談基本上達成協議表示歡迎，聲稱會集中要求俄羅斯負責實行協議。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）早前已宣布，周四會前往土耳其，預計會參與協議簽署。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
2022/07/21
【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國
2022/07/21
美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國
【烏克蘭戰爭】歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施
2022/07/20
【烏克蘭戰爭】歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施
【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調
2022/07/20
【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調
【北溪一號】供歐洲天然氣恐不穩 Gazprom稱有不可抗力
2022/07/19
【北溪一號】供歐洲天然氣恐不穩 Gazprom稱有不可抗力

你可能感興趣

【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
17:58 2022/07/21
【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國
14:16 2022/07/21
美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國
【烏克蘭戰爭】歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施
17:31 2022/07/20
【烏克蘭戰爭】歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施
地緣政治 外交 黑海 烏克蘭 土耳其 俄羅斯 聯合國

上一篇文章

特朗普被指無視子女請求 拒下令制止國會山莊暴亂

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏克蘭糧食料恢復出口 英指後勤或拖慢俄軍攻勢（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片）
英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片）
Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土
Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間12:00）
Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款