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俄烏與聯合國簽定協議 確保烏克蘭糧食安全出口（第二版）

環球社會熱點 22:34 2022/07/22

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俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國周五（22日）晚上簽署協議，恢復烏克蘭糧食出口。各方會確保烏克蘭糧食可經黑海安全出口，聯合國秘書長古特雷斯更稱這是「世界的協議」。

（第二版更新簽訂協議）

【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁 【下一頁】

4方代表周五於土耳其伊斯坦布爾簽署協議，為俄烏戰事逾4個月以來雙方達成的首份協議，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）及土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）均會出席簽署儀式。

協議訂明烏克蘭負責引領運載糧食的船隻，進出設有水雷的港口水域，而俄羅斯同意在糧食運送期間停火，土耳其與聯合國則負責檢查糧食船，防止有武器偷運，滿足俄方要求。

聯合國希望最快周六可以開通航道，從敖德薩等3個烏克蘭港口出發，將小麥、葵花籽油等糧食，經黑海出口至全球。

土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食 【下一頁】

古特雷斯稱，這是世界的協議，但協議得來不易。他指出，要解決全球糧食危機，必須確保穀物、食品、肥料可以於全球通行無阻，而今次是達成目標的重要一步，但仍有漫漫長路。

惟烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）較早時間表示，烏方沒有與俄方簽訂任何協議，強調這次是雙方各自與聯合國及土耳其簽訂的平行協議。

中美均歡迎各方達成協議，中國外交部發言人汪文斌表示，希望俄烏保持對話談判勢頭，為盡快結束衝突、早日實現和平積累條件，這符合地區國家和國際社會共同利益。美國國務院聲稱會集中要求俄羅斯負責實行協議，不容許把糧食武器化。 

受戰爭影響，估計烏克蘭至少有2,200萬噸準備出口的糧食滯留在黑海港口，主要是小麥等穀物，加劇全球糧食危機，並導致穀物價格飈升。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培

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