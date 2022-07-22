【電動車】福特開發新電池技術　助每年生產60萬輛電動車

▲ 福特或將裁減多達8,000個工作崗位，以資助其電動車計劃。（法新社）

疫情使全球供應鏈深受衝擊，鎳（Nickel）等電動車電池的重要材料，也因供應短缺問題而影響電動車產量。汽車製造商福特（Ford）為完善其擴大電動車生產計畫，開發了一種新電池技術，能減少對電池材料的倚賴，可助該公司每年生產60萬輛電動車。

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福特預計，到2023年底，其全球電動車的年產量將達到60萬輛，這歸功於其部分車輛所採用的磷酸鐵鋰（lithium iron phosphate）電池組。福特指出，採用該新技術的電池使用壽命高，即使使用多年也幾乎不會損失其續航能力，因此能降低製造成本，並減少對鎳等材料的依賴，從而協助擴大產能。

福特表示，該公司已獲得實現年產量60萬輛電動車所需的電池容量，以及到2026年底實現每年200萬輛電動車目標所需的70%電池容量。在明年生產的60萬輛電動車中，有27萬輛將是送往中國、歐洲和北美的Mustang Mach-Es型號。

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但綜合外媒報道，福特或將裁減多達8,000個工作崗位，以資助其電動車計劃。該公司近期拆分了內燃機和電動車部門，以幫助實現電動化轉型，並承諾在電動化方面花費500億美元（約3,900億港元）。

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責任編輯：陳卓賢