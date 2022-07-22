  • 31°C
香港時間 : 2022722日 (五) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】福特開發新電池技術　助每年生產60萬輛電動車

科技 10:37 2022/07/22

分享：

分享：

福特或將裁減多達8,000個工作崗位，以資助其電動車計劃。（法新社）

疫情使全球供應鏈深受衝擊，鎳（Nickel）等電動車電池的重要材料，也因供應短缺問題而影響電動車產量。汽車製造商福特（Ford）為完善其擴大電動車生產計畫，開發了一種新電池技術，能減少對電池材料的倚賴，可助該公司每年生產60萬輛電動車。

【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠

福特預計，到2023年底，其全球電動車的年產量將達到60萬輛，這歸功於其部分車輛所採用的磷酸鐵鋰（lithium iron phosphate）電池組。福特指出，採用該新技術的電池使用壽命高，即使使用多年也幾乎不會損失其續航能力，因此能降低製造成本，並減少對鎳等材料的依賴，從而協助擴大產能。

福特表示，該公司已獲得實現年產量60萬輛電動車所需的電池容量，以及到2026年底實現每年200萬輛電動車目標所需的70%電池容量。在明年生產的60萬輛電動車中，有27萬輛將是送往中國、歐洲和北美的Mustang Mach-Es型號。

【Google地圖】Google擬針對燃油車及電動車　制定導航路線

但綜合外媒報道，福特或將裁減多達8,000個工作崗位，以資助其電動車計劃。該公司近期拆分了內燃機和電動車部門，以幫助實現電動化轉型，並承諾在電動化方面花費500億美元（約3,900億港元）。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【汽車產業】擴大能源投資　BMW建造「不依賴傳統能源」車廠
2022/07/15
【汽車產業】擴大能源投資　BMW建造「不依賴傳統能源」車廠
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
2022/07/15
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
2022/07/18
【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機
2022/07/18
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機

你可能感興趣

【汽車產業】擴大能源投資　BMW建造「不依賴傳統能源」車廠
18:16 2022/07/15
【汽車產業】擴大能源投資　BMW建造「不依賴傳統能源」車廠
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
17:49 2022/07/15
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
16:01 2022/07/18
【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
電動車 科技產品 新能源 中國市場 可持續發展 裁員 疫情 汽車 歐洲 中國

下一篇文章

【遷移WhatsApp數據】Move to iOS應用程式　向所有Android裝置開放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【遷移WhatsApp數據】Move to iOS應用程式　向所有Android裝置開放
【遷移WhatsApp數據】Move to iOS應用程式　向所有Android裝置開放
【太空玩具】SpaceX夥Barbie生產商Mattel　推太空冒險玩具系列
【太空玩具】SpaceX夥Barbie生產商Mattel　推太空冒險玩具系列
【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？　Elon Musk：明年夏季開始出貨
【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？　Elon Musk：明年夏季開始出貨
【自動駕駛】百度發布「無方向盤」自駕車　成本僅29萬元
【自動駕駛】百度發布「無方向盤」自駕車　成本僅29萬元
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款