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【資源股】洛鉬回吐6%　以10億元售子公司25%股權予寧德時代

股市 10:29 2022/07/22

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【資源股】洛鉬回吐6%　以10億元售子公司25%股權予寧德時代

洛鉬 （03993） 公布，以1.375億美元（約10.8億港元）價格將全資子公司香港KFM控股25%的股權轉讓給寧德時代（深：300750）間接控股公司寧波邦普時代新能源的全資子公司香港邦普時代新能源。

洛鉬現跌6%，報3.89元。

股權轉讓完成後，公司與邦普時代分別間接持有位於剛果（金）的 Kisanfu 銅鈷礦項目71.25%和 23.75%的權益。

洛鉬指，KFM控股股權轉讓完成是落實公司與合作方在新能源金屬資源領域全方面戰略合作夥伴關係的重要開局，也是推動KFM項目開發建設落地落實及後續全方位合作的重要一步。雙方將繼續關注產業發展趨勢，為所有利益相關方以及新能源產業發展做出貢獻。3

油價、黃金見底未？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

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【吉利175】李書福：吉利控股正佈局電池上下游產業鏈　研發15分鐘快充電池包

編輯：姚卓然

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

能源及天然資源種類 洛陽鉬業（03993） 港股 新能源 寧德時代（深：300750）

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