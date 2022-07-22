▲ 【私募基金通】許正宇：港府正與前海商討首階段「私募基金通」 擬放寬私募基金赴內地投資審批手續、惟投資範圍未定

本港財經事務及庫務局局長許正宇接受本地傳媒專訪時表示，港府計劃與深圳前海合作，協助在本港註冊的私募基金，只需通過較簡便的審批手續，便可到內地投資。

許正宇又表示，現時政府與前海磋商的方案，是讓在香港註冊成立的基金，在完成集資後，可以通過一些便捷安排，在內地進行投資。他又指，雖然外資私募基金亦可以用其他各種渠道，不經香港直接到內地投資，但按照與前海磋商中的方案，私募基金如在香港註冊，往內地投資時所要進行的審批程序，或者要符合的規例，都會少一些。

若落實可理解為首階段「私募基金通」

他提到，如果落實和前海在私募基金方面的合作，某程度上，是屬於監管規則的對接，反映內地認可香港的基金註冊制度，亦可理解為「私募基金通」的首階段。

至於這些在香港註冊的私募基金，許正宇表示，他們在內地投資有甚麼限制，是只能投資大灣區抑或全國皆可，則仍有待前海方面研究。私募基金通常投資一些高風險、高回報項目，深圳的高新科技產業發展良好，而香港有聚集資本的能力，兩地合作將帶來巨大的協同效益。

另外，他提到，內地對香港會計專才需求很大，容許一些未有內地執業資格的香港會計師，在前海的會計師事務所擔任合夥人，從而獲准在大灣區從事某些特定範圍的工作，又鼓勵金融及會計界北上發展。

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編輯：姚卓然

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