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【ET開市直擊】中美元首對話＋美國議息前夕 港股點部署？（附time code）

股市 10:47 2022/07/22

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拜登早前證實將於10天內與習近平對話，傳與關稅無關，不過拜登確診新冠肺炎，中美元首對話有何關鍵要注意？美國下周三議息，市場消化加息預期未？港股、美股如何部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：33 - 港股今日焦點速覽　
01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：12 - 亞太股市早段市況速報
03：48 - 歐洲央行加息半厘超預期   影響多大？
04：55 - 歐元區各國財力不同     加息對部分國家壓力大
06：16 - TPI執行不確定    能否解決憂慮仍未知
08：01 - 歐洲市場不明朗   不利歐元走勢
09：42 - 美國總統拜登確診新冠肺炎     市場更關注美國聯儲局議息
11：35 - 美股暫時望反彈     下周過後關注9月議息
12：20 - 美國經濟衰退仍為大方向     美股走勢未轉強
12：52 - 美股料維持反彈後回落
13：05 - 道指企穩31800點    可上望反彈至33000點
13：21 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）上日升至800美元     1000美元蟹貨點處理？
16：33 - 港股上日市況速覽+北水盤路
17：30 - 中美元首對話     港股想部署再等一等
18：35 - 中美元首對話對大市幫助有限
19：33 - 港股關鍵因素多：內房爆尾樓事件、美國聯儲局加息、本港加息壓力大
21：40 - 大市料反覆    港股回落幅度已不少、大跌機會微
21：55 - 港股乏上升誘因     部署宜先觀望
22：20 - 港股等20200點、兩萬附近才部署較合適
23：05 - 本港加息壓力大     本地銀行股炒作不大
24：40 - 內地擴大網絡遊戲審核試點    政策未算清晰
26：05 - 留意下次批遊戲版號是否有即時改變
26：28 - 遊戲股偏向短線炒作    留意個別股消息
26：44 - 遊戲股網易 （09999） 最值博    憧憬新遊戲對股價有支持
27：48 - 網易 （09999） 走勢靚     有力上試170元水平
28：40 - 港股開市前市況速報
29：20 - 騰訊 （00700） 股價暫時偏弱    大股東減持陰霾未散
30：39 - 騰訊 （00700） 未有新遊戲    吸引力欠奉
32：16 - 消息股：中芯國際 （00981） 、領展 （00823） 、特步國際 （01368） 、京信通信 （02342） 、吉利汽車 （00175）
33：21 - ET個股推介：美團 （03690）
36：55 - 港股開市初段市況速報
38：14 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 、吉利 （00175） 咩位可以熊？下跌目標位？
40：19 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 300元之上有貨點部署？ 鬆綁、加注抑或揸住先？
42：15 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 114元有貨上望幾多？
43：39 - 觀眾問股：電能實業 （00006） 走勢點睇？ 咩位可買入？上望及止蝕位？
44：00 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 不斷跌     買入長揸收息仍穩陣嗎？
46：36 - 收息股有何推介？內銀股可考慮慢慢買入
47：10 - 觀眾問股：收息股5厘之上有咩收息股推介？中移動 （00941） VS 中海油 （00883）
48：30 - 觀眾問股：安踏 （02020） 幾錢可買入？上望位？止蝕位？
49：46 - 觀眾問股：ATMJ阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 長線部署揀邊隻？
52：05 - 觀眾問股：建行 （00939） 6.25元買入點部署？
53：08 - 港股開市初段市況速報
53：25 - 財經日誌提提你

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

*油價升定跌？重溫《ET財智Talk》艾德文錦輝教你期油、黃金點部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

欄名 : ET開市直擊

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