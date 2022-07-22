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【港股市況】恒生指數高開142點　騰訊、美團升1%　特步跌逾8%穿配售價（不斷更新）

股市 09:45 2022/07/22

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港股市況不斷更新

美股隔晚反覆向好，港股今早反彈高開近150點。恒生指數開報20717點，升142點。恒生科技指數升1.3%，報4640點。阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 升1%；特步 （01368） 跌逾8%報12.68元穿配售價。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：44】碧桂園服務 （06098） 開市後曾破底低見20.25元，最新反彈0.7%，報20.75元。

【09：43】特步 （01368） 開市後跌幅收窄至逾6%，報13元，今早曾低見12.64元穿配售價。

【09：41】華寶國際 （00336） 逆市跌6%，低見5.93元。執行董事兼聯席主席林嘉宇早前涉嫌違法接受立案調查，集團昨收到林嘉宇通知，他接長沙縣公安局通知，決定解除對其的監視居住， 採取取保候審。

【09：39】華滋國際海洋 （02258） 飈升1倍，破頂高見0.8元，成交1070萬元。

【09：38】天立國際 （01773） 回吐一日後，股價再升逾25%，高見1.32元，成交達3943萬元。

【09：36】曠逸國際 （01683） 配售1.44億新股，配售價0.145元，較上日收市價溢價4.3%，籌2088萬元，曠逸國際股價早段升逾36%，曾高見0.242元。

【09：34】歐洲央行加息0.5厘超預期，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別升逾1%。

【歐央行議息】歐央行宣布加息50點子超預期　為11年來首次加息　推新工具TPI

【09：33】快狗打車 （02246） 10連跌後，股價今早反彈高開1%，早段曾高見8.05元。

【09：31】Tesla（美︰TSLA）股價升近一成，理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 升4%；小鵬汽車 （09868） 升2%。

【TSLA業績】Tesla季績勝預期、股價升近一成　上季出售75%比特幣套現逾9億美元、原因與內地疫情有關

【09：29】京信通信 （02342） 升逾3%。京信通信發盈喜，預計上半年扭虧為盈，股東應佔利潤將錄得不少於8300萬元，而去年同期錄得股東應佔虧損8900萬元。

【盈喜盈警】京信通信料上半年扭虧為盈　純利將錄不少於8300萬

【09：27】外電引述消息指領展  （00823）  、Captialand綜合商業信託等正參與競購新加坡NTUC旗下Mercatus持有的多個購物中心，估值約40億坡元（約226億港元）。領展今早高開0.9%。

【領展823】領展參與競購新加坡購物中心　項目估值約226億元

【09：26】網易 （09999） 續升逾2%。內媒引述消息指網易將於7月25日在中國上綫遊戲《暗黑破壞神：不朽》。

【遊戲股】網易據報7.25於中國上綫《暗黑破壞神：不朽》　網易美股盤前升逾4%

【09：25】交銀國際 （03329） 預期中期虧損約16.5億至17.5億元，股價今早逆市低開逾4%。

【09：25】中芯國際 （00981） 高開逾2%。

【09：22】恒生指數開報20717點，升142點。恒生科技指數升1.3%，報4640點。阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 升1%；特步 （01368） 跌逾8%報12.68元穿配售價。

【09：13】期指開報20765點，升192點或0.9%。

【08：42】恒指黑期升約177點，報20709點；道指期貨跌61點，報31946點。

【08：23】【芯片大戰】中芯國際芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破　交付7納米芯片

【08：20】【生科股】諾誠健華：首次在中國獲批治療復發及難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤療法

【07：51】【生科股】藥明康德上調全年收入增長目標到68%至72%

【07：45】【配股潮】特步控股股東折讓8.5%配售8000萬股　套現10.16億元

【07：45】港股ADR收報20660點，升86點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49元，較港收市價高0.8元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報336.58元，較港收市價高2.58元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.27元，較港收市價高0.27元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐洲央行加息0.5厘，超市場預期，加上美國總統拜登確診，美股周四早段受壓，其後反覆向好，特斯拉（美：TSLA）領漲，推動納指攀升；道指曾跌340點後反覆靠穩，收市升162點，報32036點；標指升39點，報3998點；納指升161點或1.36%，報12059點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

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