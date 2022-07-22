【港股市況】恒生指數半日微升24點　滙豐升1%　友邦、港交所逆市軟　滙景瀉近9成後中途停牌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚反覆向好，港股今早高開低走，大市反彈高開142點，開市後曾升213點，其後升幅逐步收窄，恒生指數半日僅微升24點，報20598點，成交465.6億元。恒生科技指數升0.4%，報4598點。滙豐 （00005） 升1%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%；美團 （03690） 升0.6%；騰訊 （00700） 跌0.2%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌0.6%及0.5%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升24點，報20598點，成交465.6億元。恒生科技指數升0.4%，報4598點。滙豐 （00005） 升1%；阿里巴巴 （09988） 升0.7%；美團 （03690） 升0.6%；騰訊 （00700） 跌0.2%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌0.6%及0.5%。

【11：56】【人民幣匯率】外匯局：人民幣匯率年內基本穩定 上半年銀行結售匯順差852億美元

【11：52】中建材 （03323） 最新跌6%；海螺水泥 （00914） 亦跌近6%；潤泥 （01313） 跌逾2%。

【11：49】滙景 （09968） 中途停牌，停牌前報0.18元，跌88%，成交近1.4億元。

【11：42】港股中午收市前升約31點，報20606點；科指升0.3%，報4596點。

【11：36】滙景 （09968） 跌勢未止，最新瀉逾87%，破底低見0.192元，成交3470萬元，觸發10次市調機制。

【11：34】內地股市向下，上證半日跌0.3%；深證跌0.7%；創業板指跌0.5%。

【11：28】【異動股】滙景急瀉八成 八度觸發市調機制 今早公布未償還之2022年12.50%優先票據交換要約完成

【11：24】華寶國際 （00336） 最新挫近2成，低見5.4元，成交2.7億元。

【11：21】大市最新僅微升約10點，報20586點，升12點；科指升0.2%，報4592點。

【11：17】滙景 （09968） 最新跌71%，報0.44元破底，再觸市調機制。滙景公布尚未償還的2022年到期票息12.50%優先票據交換要約完成，發行2023年到期票息12.50%優先票據。

【11：16】東方海外 （00316） 股價暫時連升第8日，最新升逾3%，高見265元。

【11：13】本港地產股個別發展，恒地 （00012） 、新地 （00016） 跌0.4%；信置 （00083） 跌0.2%；新世界 （00017） 、長實 （01113） 升0.2%。

【11：09】水泥建材股下跌，海螺水泥 （00914） 跌半成；中建材 （03323） 跌逾4%；潤泥 （01313） 跌逾1%。

【11：08】【餐飲股】百勝中國照升3% 無懼旗下必勝客涉食物安全問題、總部被約談

【11：05】滙景 （09968） 挫近六成，破底低見0.64元，觸發市調機制，成交1426萬元。

【11：01】滙豐 （00005） 最新升1.1%，報48.75元，滙豐公布同意出售俄羅斯業務予當地銀行Expobank，成為最新一家跨國銀行撤出俄羅斯。

【HSBC滙豐】滙豐同意出售俄羅斯業務 俄羅斯副財長曾揚言阻外資銀行賣產

【11：00】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.8%。

【阿里巴巴9988】本地貨網購平台「天貓香港」營運15個月即預告關閉 跨境天貓淘寶購物不受影響

【10：58】安踏 （02020） 跌逾1%；李寧 （02331） 跌0.2%；特步 （01368） 跌幅則收窄至4%。

【10：50】騰訊 （00700） 最新轉跌0.1%，低見333.2元。

【10：44】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升1%；騰訊 （00700） 升幅收窄至不足0.1%，恒指最新升76點，報20651點；科指升0.7%，報4616點。

【10：37】大市維持約百點升幅，恒指最新升103點，報20678點；科指升0.9%，報4623點。

【10：33】港交所 （00388） 最新轉跌0.2%，低見352.2元，今早曾高見355.8元。

【10：28】洛鉬 （03993） 股價回吐6%，低見3.81元。

【資源股】洛鉬回吐6% 以10億元售子公司25%股權予寧德時代

【10：26】企展 （01808） 股價再抽升65%，高見2元。

【10：20】商湯 （00020） 自回購後連彈第3日，股價升逾3%，高見2.49元，成交1.3億元。

【10：08】【電子煙】華寶國際︰聯席主席林嘉宇遭解除監視居住、採取取保候審 股價跌17%

【10：08】【私募基金通】許正宇：港府正與前海商討首階段「私募基金通」 擬放寬私募基金赴內地投資審批手續、惟投資範圍未定

【09：59】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 分別升逾4%；百度 （09888） 升逾2%；網易 （09999） 升0.5%。

【09：57】電力股逆市下跌，潤電 （00836） 跌逾1%；中國電力 （02380） 跌0.7%；龍源電力 （00916） 跌逾4%。

【09：53】華寶國際 （00336） 跌幅擴大至逾12%，低見5.86元。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：51】恒指開市後曾升約200點，高見20788點，最新升幅收窄至115點，報20689點；科指升1.2%，報4634點。

【09：49】澳門賭場將於7月23日起有限度重開，銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升近2%。

【澳門疫情】澳門賭場7.23起有限度開放 工商業場所恢復有限度營運、市民可原區散步放狗

【09：46】友邦 （01299） 股價逆市再軟，跌0.3%低見78.9元。友邦日前遭摩根士丹利下調目標價，由124元降至111元，評級維持「增持」，料友邦上半年新業務價值按固定滙率計倒退14%、按實質滙率計跌16%，主要受累內地封城。

【大行報告】友邦8月25日公佈中期業績、遭大摩降目標價至111元

【09：44】碧桂園服務 （06098） 開市後曾破底低見20.25元，最新反彈0.7%，報20.75元。

【09：43】特步 （01368） 開市後跌幅收窄至逾6%，報13元，今早曾低見12.64元穿配售價。

【09：41】華寶國際 （00336） 逆市跌6%，低見5.93元。執行董事兼聯席主席林嘉宇早前涉嫌違法接受立案調查，集團昨收到林嘉宇通知，他接長沙縣公安局通知，決定解除對其的監視居住， 採取取保候審。

【09：39】華滋國際海洋 （02258） 飈升1倍，破頂高見0.8元，成交1070萬元。

【09：38】天立國際 （01773） 回吐一日後，股價再升逾25%，高見1.32元，成交達3943萬元。

【09：36】曠逸國際 （01683） 配售1.44億新股，配售價0.145元，較上日收市價溢價4.3%，籌2088萬元，曠逸國際股價早段升逾36%，曾高見0.242元。

【09：34】歐洲央行加息0.5厘超預期，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別升逾1%。

【歐央行議息】歐央行宣布加息50點子超預期 為11年來首次加息 推新工具TPI

【09：33】快狗打車 （02246） 10連跌後，股價今早反彈高開1%，早段曾高見8.05元。

【09：31】Tesla（美︰TSLA）股價升近一成，理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 升4%；小鵬汽車 （09868） 升2%。

【TSLA業績】Tesla季績勝預期、股價升近一成 上季出售75%比特幣套現逾9億美元、原因與內地疫情有關

【09：29】京信通信 （02342） 升逾3%。京信通信發盈喜，預計上半年扭虧為盈，股東應佔利潤將錄得不少於8300萬元，而去年同期錄得股東應佔虧損8900萬元。

【盈喜盈警】京信通信料上半年扭虧為盈 純利將錄不少於8300萬

【09：27】外電引述消息指領展 （00823） 、Captialand綜合商業信託等正參與競購新加坡NTUC旗下Mercatus持有的多個購物中心，估值約40億坡元（約226億港元）。領展今早高開0.9%。

【領展823】領展參與競購新加坡購物中心 項目估值約226億元

【09：26】網易 （09999） 續升逾2%。內媒引述消息指網易將於7月25日在中國上綫遊戲《暗黑破壞神：不朽》。

【遊戲股】網易據報7.25於中國上綫《暗黑破壞神：不朽》 網易美股盤前升逾4%

【09：25】交銀國際 （03329） 預期中期虧損約16.5億至17.5億元，股價今早逆市低開逾4%。

【09：25】中芯國際 （00981） 高開逾2%。

【09：22】恒生指數開報20717點，升142點。恒生科技指數升1.3%，報4640點。阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 升1%；特步 （01368） 跌逾8%報12.68元穿配售價。

【09：13】期指開報20765點，升192點或0.9%。

【08：42】恒指黑期升約177點，報20709點；道指期貨跌61點，報31946點。

【08：23】【芯片大戰】中芯國際芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破 交付7納米芯片

【08：20】【生科股】諾誠健華：首次在中國獲批治療復發及難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤療法

【07：51】【生科股】藥明康德上調全年收入增長目標到68%至72%

【07：45】【配股潮】特步控股股東折讓8.5%配售8000萬股 套現10.16億元

【07：45】港股ADR收報20660點，升86點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49元，較港收市價高0.8元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報336.58元，較港收市價高2.58元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.27元，較港收市價高0.27元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐洲央行加息0.5厘，超市場預期，加上美國總統拜登確診，美股周四早段受壓，其後反覆向好，特斯拉（美：TSLA）領漲，推動納指攀升；道指曾跌340點後反覆靠穩，收市升162點，報32036點；標指升39點，報3998點；納指升161點或1.36%，報12059點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

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