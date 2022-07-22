【港股市況】恒指黑期升約177點　道指期貨跌61點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚反覆向好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料反彈高開86點，恒指料開報20660點。滙豐 （00005） ADR折合報49元，較港收市價高0.8元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報336.58元，較港收市價高2.58元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.27元，較港收市價高0.27元或0.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：42】恒指黑期升約177點，報20709點；道指期貨跌61點，報31946點。

【08：23】【芯片大戰】中芯國際芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破 交付7納米芯片

【08：20】【生科股】諾誠健華：首次在中國獲批治療復發及難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤療法

【07：51】【生科股】藥明康德上調全年收入增長目標到68%至72%

【07：45】【配股潮】特步控股股東折讓8.5%配售8000萬股 套現10.16億元

【07：45】港股ADR收報20660點，升86點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49元，較港收市價高0.8元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報336.58元，較港收市價高2.58元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.27元，較港收市價高0.27元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐洲央行加息0.5厘，超市場預期，加上美國總統拜登確診，美股周四早段受壓，其後反覆向好，特斯拉（美：TSLA）領漲，推動納指攀升；道指曾跌340點後反覆靠穩，收市升162點，報32036點；標指升39點，報3998點；納指升161點或1.36%，報12059點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

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