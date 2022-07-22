【芯片大戰】中芯國際升逾1%　芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破　交付7納米芯片

▲ 【芯片大戰】中芯國際芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破 交付7納米芯片

中芯國際 （00981） 雖受美國制裁而無法獲得先進的設備技術，但據報中芯可能已將製造技術提升了兩代。根據行業觀察機構TechInsights在博客中指，中芯正交付使用7納米技術製造的比特幣挖礦芯片，遠比中芯成熟的14納米技術先進。

中芯國際今高開2.2%，報16.98元，早段曾高見17.06元，中午收報16.9元，升1.7%，成交2.4億元。

MinerVa Semiconductor Corp在其網站上展示了7納米芯片，並稱由2021年7月量產，但未指明製造商。TechInsights的報告稱，這家公司是中芯的客戶。

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2020年底以來，美國禁止國內公司未經許可向中芯出售可用於製造10納米及更先進晶片的設備，而中芯的技術進展令外界對美國出口管制機制的有效性產生質疑，亦懷疑美國是否真能挫敗中國發展世界級芯片產業並減少對外國技術依賴的雄心。

中芯此前曾表示，其核心能力為比7納米落後兩代的14納米技術，7納米則比目前台積電及三星電子最先進的技術落後約4年。中芯曾在業績電話會上表示，早於2020年就已與客戶合作開發比14納米更先進的技術。

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責任編輯︰梁浩碩

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