【美企業績】Snap開市後跌幅擴大至35%　次季虧損超預期　宣布放慢招聘、5億美元回購計劃

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【美股開市】道指升177點 Snap績差挫逾三成、累納指跌0.2%（不斷更新）
美國社交平台Snap（美：SNAP）截至6月底止第二季，虧損為4.42億美元，高於市場預期的虧損額3.4億元。Snap業績遠遜預期，宣布計劃大幅放緩人手招聘，又節省營運開支，同時亦準備動用5億元回購股份。
Snap開市後跌幅擴大，急挫35.2%，報10.6美元。
期內，集團收入按年增長13%至11.1億美元，遜於市場的預期11.4億美元，並低於此前公司發布的增長指引，而且此增速創下集團有史以來最低。
不過，Snap旗艦產品Snapchat的每日活躍用戶（DAU）達到了3.47億名，按年增長18%，則超過分析師預期的3.43億名。
對於未來展望，Snap指，由於經濟的不確定性，故沒有發布第三季度的財務指引。
此前，公司5月曾經預先警告，集團收入增幅將低於原先估計的20%至25%區間。
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編輯：姚卓然
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