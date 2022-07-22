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【生科股】藥明康德高開倒跌0.8%　上調全年收入增長目標到68%至72%

股市 12:06 2022/07/22

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【生科股】藥明康德上調全年收入增長目標到68%至72%

藥明康德 （02359） 此前發盈喜後，最新上調2022年全年業績目標。藥明康德公布，表示有信心將2022年全年收入增長目標由此前公告的65%至70%，上調到68%至72%，顯示公司在的CRDMO（合同研究、開發與生產）和CTDMO（合同測試、研發與生產）業務模式驅動下持續加速發展的信心。

藥明康德彈高2.5%，報106元，其後走勢向下，半日轉跌0.8%，報102.6元，成交1.3億元，同系藥明生物 （02269） 升1.4%，報81.55元。

藥明康德表示，上半年的業績表現再次證明，公司獨特的CRDMO和CTDMO業務模式能夠持續驅動公司的快速發展，同時公司充分發揮全球佈局、全產業鏈覆蓋的優勢，各個地區聯動，更好地賦能公司的全球客戶。

藥明康德指，上述提及的全年經營收入展望以公司目前在手訂單情況為基礎預測，未經審計且不代表公司管理層對2022年全年盈利預測。此外，能否實現取決於內外部環境變化等多種因素影響，存在較大的不確定性。

藥明康德此前發盈喜，預計實現營業收入177.56億元人民幣，按年增長68.52%。歸屬於公司股東的淨利潤46.36億元人民幣，按年增長73.29%，經調整非《國際財務報告準則》下歸屬於公司股東的淨利潤43億元人民幣，增長75.68%。

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【生科股】藥明康德盈喜　料半年純利46億元人民幣按年增73%

【股東減持】藥明康德跌近6%　控股股東預告減持最多3%、涉近90億元人民幣

責任編輯︰梁浩碩

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港股 藥明康德（02359）
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