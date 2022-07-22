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【ET財經早點1分鐘】中芯傳技術突破 交付7納米技術芯片 拜登確診美股升跌後升 Tesla挾升1成

股市 06:55 2022/07/22

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拜登確診美股升跌後升    Tesla挾升1成

美國總統拜登確診新冠肺炎，一度拖累道指跌超過300點，白宮聲明指症狀輕微，會在白宮隔離及繼續履行總統職責，道指倒升162點，績優股Tesla (美：TSLA) 挾空倉股價急升1成。機構S3 Partners指出，Tesla是環球市場最多空倉的股票，佔流通股數多達3%，Tesla突破800美元後，淡友7月內虧損預計超過26億美元。

歐央行加息0.5厘    美滙指數跌0.5%

歐洲央行超市場預期加息半厘，結束負利率時代，行長拉加德表示，沿用超過10年的前瞻指引已不再適用，央行在無前瞻指引的情況下將變得更靈活，同時亦暗示未來會進一步加息，市場預期英倫銀行8月亦將加息半厘，美滙指數跌百分之0.5至106.5水平。

中芯傳技術突破    交付7納米技術芯片

中芯國際被指出現技術突破，製造技術提升兩代，行業觀察機構TechInsights表示，儘管目前受到制裁而無法獲得先進的設備技術，但中芯正在交付使用7納米技術製造的比特幣挖礦芯片，遠比市場認知中芯主力的14納米技術先進。

夜期彈143點    滴滴OTC 3日升3成

內地網約車平台滴滴出行網絡安全審查結束，被網信辦處罰80億元人民幣，滴滴在OTC市場3日累升3成，報3.8美元，科技股ADR造好，阿里巴巴美股 (美：BABA) 高港股收市價1%，夜期反彈143點。

記者：譚志偉

欄名 : ET財經早點1分鐘

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