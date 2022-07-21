【歐央行議息】拉加德：不提供前瞻指引　為歐央行增加靈活性

▲ 拉加德：不提供前瞻指引 歐央行的靈活性加大

歐央行11年來首次加息，並超預期加息50點子，一舉走出負利率。歐央行行長拉加德表示，所有成員都同意加息50個基點，歐元疲軟是做出更大幅度加息決定的一部分考慮因素，此前對9月加息的前瞻指引不再適用，歐央行在沒有前瞻指引的情況下將變得更靈活。

歐央行宣布加息50點子超預期，11年來首次加息，看【下一頁】

拉加德指，經濟活動正在放緩，今年下半年及以後的前景不明朗，俄烏局勢持續拖累經濟，但有跡象顯示部份供應過剩的局面正在緩解，但全球能源價格短期內可能居高不下。她預期，基於能源、食品價格等壓力，通脹將在一段時間內處於不合理高位，而更高的通脹也源於歐元滙價貶值。

展望未來，若沒有新的阻礙，能源成本將會穩定，供應鏈瓶頸也應該會緩解，加上利率走向正常化，將會支持通脹回到歐央行的目標。

TPI集中購買期限為1至10年的公債

歐央行宣布推出新工具「Transmission Protection Instrument（TPI）」。拉加德表示，如果啟動TPI，將避免其干預歐央行的貨幣政策立場，TPI和再投資也支持了更大幅度的加息。

她指，TPI的購債規模將由管委會決定，是否啟動TPI是由政府決定的。歐央行將獨立決定在何處部署危機工具TPI。她又指，TPI將幫助歐洲央行履行穩定物價的使命。

據歐央行的介紹，TPI將在二級市場進行購買。TPI購買將集中在期限為1至10年的公債，而私募債券也會予以考慮。

所有歐元區國家都有資格申請TPI，但其有四個標準，首先是（1）遵守歐盟的財務框架、（2）沒有嚴重的宏觀經濟失衡、（3）財務具可持續性、（4）健全和可持續的宏觀經濟政策。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【歐洲央行】行長拉加德重申未來兩次會議加息0.25厘 歐債息上周緊急會議後續下挫

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#