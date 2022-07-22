【開市9點半】歐央行加息50點子超預期　滴滴出行判罰80億元人幣

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歐洲央行自2011年7月以來首次加息，加息幅度達50點子，遠高於市場預期的25點子。同時，歐央行宣布，推出Transmission Protection Instrument（TPI），以支持貨幣政策的有效傳導。

歐央行又指，在未來的會議上，會進一步實現利率正常化，又認為今次提前退出負利率政策是適當時機，將容許管委會過渡到逐次會議決策利率。未來政策決定將會依賴數據，以及有助令通脹回到2%的中期目標。

內地網約車平台滴滴出行網絡安全審查結束，被國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）處罰80.26億元人民幣，較市傳滴滴遭罰款逾10億美元（約67.6億元人民幣）為多，公司董事長兼首席執行官程維、總裁柳青，各被罰款100萬元人民幣。

網信辦指滴滴共存在16項違法事實，由於違法違規行為情節嚴重，相關行政處罰與一般行政處罰不同，具特殊性。滴滴回應指，會誠懇接受及堅決服從處罰決定，表明積極配合監管，認真完成整改。

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記者：葉志偉