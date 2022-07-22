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【開市9點半】歐央行加息50點子超預期　滴滴出行判罰80億元人幣

股市 06:36 2022/07/22

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歐洲央行自2011年7月以來首次加息，加息幅度達50點子，遠高於市場預期的25點子。同時，歐央行宣布，推出Transmission Protection Instrument（TPI），以支持貨幣政策的有效傳導。

歐央行又指，在未來的會議上，會進一步實現利率正常化，又認為今次提前退出負利率政策是適當時機，將容許管委會過渡到逐次會議決策利率。未來政策決定將會依賴數據，以及有助令通脹回到2%的中期目標。

內地網約車平台滴滴出行網絡安全審查結束，被國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）處罰80.26億元人民幣，較市傳滴滴遭罰款逾10億美元（約67.6億元人民幣）為多，公司董事長兼首席執行官程維、總裁柳青，各被罰款100萬元人民幣。

網信辦指滴滴共存在16項違法事實，由於違法違規行為情節嚴重，相關行政處罰與一般行政處罰不同，具特殊性。滴滴回應指，會誠懇接受及堅決服從處罰決定，表明積極配合監管，認真完成整改。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

重點新聞：

1. 【歐央行議息】歐央行宣布加息50點子超預期　為11年來首次加息　推新工具TPI

2. 【滴滴出行】滴滴判罰80.26億元人幣、程維柳青各被罰100萬　網信辦：嚴重影響國家安全的數據處理活動（第二版）

3. 【遊戲股】商務部等27部門擬擴大網絡遊戲審核試點　遊戲股走強　心動曾漲逾一成、網易升7%

4. 【香港經濟】花旗：料金管局以外匯基金票據緩衝拆息上升　預計港銀接近年底始加P息

5. 【日圓匯價】日本央行議息維持利率不變、續以寬鬆政策穩定通脹　每百日圓兌港元見5.67

6. 【大行報告】友邦挫近5%　8月25日公佈中期業績、遭大摩降目標價至111元

7. 【互聯網數據】中國上半年手遊總營收1105億人幣、按年跌3.7%　打機人數罕見減少

8. 【內房危機】內房午後擴大跌勢、旭輝跌10%　克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮　涉25個省市自治區82個城市

9. 【配股潮】特步遭股東配售8000萬股　折讓6%至8.9%、最多套現10.4億

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記者：葉志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 ADR 負利率 港股ADR 貨幣政策 加息 歐洲央行 通脹 滴滴出行

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