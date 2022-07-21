【滙市分析】日圓兌港元8月或見5.34　歐元告別負利率　日圓仍負息或引套息交易　與美息差續擴

歐洲央行加息半厘，高於市場預期的加息25點子，即主要再融資利率由零上調至0.5厘，邊際借貸利率由0.25厘上調至0.75厘，存款授信額度利率由負0.5厘上調至零，告別負利率時代。

滙市波動，晚上10時，歐元兌美元報1.0209，升0.3%。英鎊兌美元早段跌逾0.4%，歐央行宣布加息後一度轉升逾0.5%，晚上10時已轉跌0.3%。

溫灼培：歐元料僅「死貓彈」

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培表示，相信11月美國中期選舉前，美元因聯儲局續加息而維持強勢，故歐央行今次加息，歐元只會「死貓彈」，兌美元難彈上1.03，且料反彈過後再回落，未來6個月或見0.96。另一方面，英國通脹高企，打擊國民消費意欲，他相信英鎊兌美元會逐步下試往1.15。溫指，由於歐洲加息而脫離負利率，日圓仍然負息，相信交易員會湧往日圓進行套息交易，不利日圓走勢。

王良享：英鎊已呈超賣

臻享顧問董事總經理王良享表示，歐洲央行了解到加息會導致區內經濟衰退，惟該區高通脹而被迫加息，相信歐洲的加息相對美國而言不會進取，加息半厘或會令歐元兌美元上試1.04，但倘歐元扭轉弱勢，則要等待美聯儲改變對通脹看法而縮減加息幅度。王又認為英鎊出現超賣，指由脫歐實行至今，英國經濟未見很大幅萎縮，未如外界想像般差，加上英國過往加息幅度小，往後有機會加快加息。若美聯儲9月加息步伐減緩至50基點，料英鎊兌美元於未來6、12個月分別見1.24、1.27。日圓方面，他相信首相岸田文雄有可能未來逐步脫離「安倍經濟學」影子，嘗試說服央行改變寬鬆貨策，認為日圓弱勢接近「走完」，但美元兌日圓會在接近140水平橫行一段時間，若央行改變寬鬆貨策，未來12個月或見130水平。

盧楚仁：日圓兌美元下月或見147水平

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，歐洲加息半厘雖超乎市場預期，但市場也有一定心理準備，隨着市場即將聚焦美國下周會加息75基點或1厘，歐元兌美元今日至下周一或朝1.035方向完成反彈後再轉弱，聯儲下周宣布加息後，歐元兌美元或進一步低見0.96，另外，日美息差料再拉闊，美元兌日圓短線或升至介乎140至141，一旦聯儲預告9月持續加息75基點，8月更有機會見147水平（即港滙仍為7.85兌一美元，日圓兌港元為5.34算）。英鎊方面，若卓慧思（Liz Truss）勝選英國保守黨魁選舉而9月初擔任首相，他料其推行的減稅不利英鎊，英鎊兌美元或見1.14。

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記者：胡學能