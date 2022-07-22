【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元

疫情持續逾兩年，各行各業也受影響，雖然本港於今年首季曾爆發第5波疫情，但最新公布的就業情況也有改善。



據政府統計處日前發表的最新勞動人口統計數字（即2022年4月至6月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2022年3月至5月份的5.1%，下跌至2022年4月至6月的4.7%。就業不足率亦由20222月至5月的3.5%，下跌2022年4月至6月的3.0%。

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統計處亦同時公布了主要行業的就業人士每月就業收入中位數，2022年3月至5月期間就業人士每月就業收入中位數為18,000元，較2022年2月至4月期間18,500元的數字稍為下跌。若將數據分為男性及女性看，3月至5月間男性月入中位數為20,300元；女性月入中位數為15,000元，相對2月至4月期間的數字，分別下跌600元及無升跌。

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若按不同行業劃分，大部份行業於3月至5月期間的就業人士每月就業收入中位數，也較2月至4月期間有輕微下跌。如金融及保險行業3月至5月期間的就業人士每月就業收入中位數為32,000元（男女合共），較2月至4月的33,000元，跌1,000元。至於零售行業就業人士每月就業收入中位數，於期內也由14,600元跌至14,000元。

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一眾行業中，仍以金融及保險行業的就業收入中位數最高，男女合計達32,000元，其中男性的收入中位數更高達40,000元，而女性則達28,500元。

想知道更多行業的收入中位數，請看以下資訊：

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勞工處將於2022年8月4日至5日在修頓場館舉辦「職場創新機招聘會」，共有超過40個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。勞工處指，於2022年4月至6月平均每月錄得90,621個來自私營機構的空缺，按年上升10.0%，較2022年的3月至5月平均數字則上升19.8%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

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記者：陳詠妍

