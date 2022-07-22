【美股焦點】福特預告明年起用寧德時代電池包　目標4年後年產200萬輛電動車

▲ 【美股焦點】福特發表動力電池新增產能計劃 目標產2023年60萬輛、2026年200萬輛電動車

福特汽車（美：F）在內地微信公眾號發文表示，與寧德時代（深：300750）達成全球動力電池供應戰略合作協議，由明年起，寧德時代陸續為福特北美市場銷售的「Mustang Mach-E」、「F-150 Lightning」提供磷酸鐵鋰電池包，加快提升產能。

福特預料，通過新增的磷酸鐵鋰電池方案和鎖定相關原材料供應，動力電池年產能將達到60GWh，令公司有能力達成2023年生產60萬輛電動車、2026年生產200萬輛電動車的年化產能目標。

福特表示，今年起至2026年其電動車銷量目標相當於年均增長90%，相當於全球電動車市場預期年均增長率的2倍多。

福特另與韓國電池商合作

除了與寧德時代合作，福特宣布，會繼續和長期供應商LG新能源和電池戰略合作夥伴SK On滿足其2023年的動力電池產能目標。該公司表示，現時LG新能源波蘭Wroclaw工廠的三元鋰電池產能已得到極大提升，而SK On也已增加了三元鋰電池產能，其亞特蘭大工廠的三元鋰電池產能已超之前計劃，其匈牙利工廠也將為福特汽車提供新的電芯產能。

福特預計明年60萬輛電動汽車銷量，將由以下產品組成：

27萬輛Mustang Mach-E，覆蓋北美、歐洲和中國市場、

15萬輛F-150 Lightning純電皮卡，覆蓋北美市場、

15萬輛E-Transit，覆蓋北美和歐洲市場，

3萬輛針筒歐洲市場打造的全新純電SUV，2024年產能將顯著提升

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實習記者：張巧怡