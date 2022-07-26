【虛擬貨幣】英國工程師誤棄硬碟冷錢包 內含8千顆比特幣 市值高達1.7億美元

早期比特幣玩家多是出於實驗性質參與挖礦，一名英國軟體工程師霍威爾（James Howells）在2009年參與挖掘比特幣，並儲存在硬碟冷錢包，不幸的是，之他在2013誤把該硬碟當成另一個損毀硬碟棄置。根據外媒報導，該冷錢包包含8千顆比特幣，儘管早前幣市大跌，但如今市的價值仍然高達1.7億美元左右。

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霍威爾早前向市議會申請對垃圾場進行挖掘，據他本人估計，挖礦工程可能耗時長達18個月以上，成本多達 1,100萬歐元，霍威爾表示自己已取得德國跟瑞士兩家風險投資公司承諾，資助他經費。一但成功取回比特幣，投資公司將可獲得30%報酬，霍威爾拿30%，剩下轉為歐元回饋紐波特居民，約15萬名，每人可獲得50歐元回饋。

目前紐波特市議會初步否決他的想法，霍威爾希望透過專業團隊協助，製作完整企劃書後，再次申請議會開挖許可。

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記者：鄭日棱