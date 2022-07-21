【5G發展】工銀亞洲夥中移動香港　成港首間銀行使用5G網絡切片技術

▲ 【5G發展】工銀亞洲夥中移動拓展服務 成港首間銀行使用5G網絡切片技術

工銀亞洲宣布與中移動 （00941） 旗下中移動香港簽署合作備忘錄，結合雙方優勢，以中移香港的5G網絡切片技術，設立離行式ATM自動櫃員機，實現「金融專網」概念，成本港首個5G網絡切片案例。

雙方發表早前在工銀亞洲離行式ATM自動櫃員機所進行的5G網絡切片測試的成果。依託中移香港的專屬5G網絡資源，技術順利通過測試，印證5G網絡切片技術能滿足銀行業在金融相關應用上對網絡穩定性、安全性、高網速、低時延及高量傳輸的嚴格要求。

工銀亞洲主席兼執行董事高明表示，未來該行將持續以5G、人工智能、大數據等新技術賦能銀行業務，致力建設數字化、智能化、開放化的金融服務體系，提升客戶體驗。

中國移動香港董事長李鋒指，未來將與工銀亞洲繼續以先進的數字技術，共同推動香港金融行業數智化轉型，為香港鞏固國際金融中心地位，更好融入國家發展大局提供「數智」驅動力。

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實習記者：張巧怡