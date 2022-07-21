【AIA】友邦香港推「財策精英起動計劃」 達標者可享高達2萬元起動獎金

友邦香港今日(21日)宣布，在香港及澳門推出「財策精英起動計劃」，望能吸引和培育年青專業人才投身保險行業。參加者可透過網上平台進行電子學習，若達到指定目標，便可正式晉身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問，及獲高達2萬元總起動獎金。

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友邦香港及澳門首席營業官詹振聲先生表示，AIA講求高效、創新的營運模式，在這個數碼新時代，營業團隊必須與時並進，增加各種數碼科技應用，才可持續吸納優秀人才。他又指，友邦精英學院推出有關計劃，藉此吸引更多有潛質的年青人加入，讓他們可迅速累積成為財務策劃專才的經驗，助他們早日開拓創業之路。

「財策精英起動計劃」現已接受報名，參加者可於長達半年的計劃期內，獲得全方位培訓及事業發展機會，並可透過先進的網上平台，自主地電子學習，快速掌握專業資格、市場開拓及財務策劃技能，及早累積保險行業經驗。與此同時，若參加者達到指定目標，即可獲起動獎金作為獎勵，總起動獎金可高達2萬元，並可正式投身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問。

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責任編輯：羅浩濂