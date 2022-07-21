  • 30°C
香港時間 : 2022721日 (四) 21:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AIA】友邦香港推「財策精英起動計劃」 達標者可享高達2萬元起動獎金

理財智慧 21:28 2022/07/21

分享：

分享：

友邦香港今日(21日)宣布，在香港及澳門推出「財策精英起動計劃」，望能吸引和培育年青專業人才投身保險行業。參加者可透過網上平台進行電子學習，若達到指定目標，便可正式晉身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問，及獲高達2萬元總起動獎金。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

友邦香港及澳門首席營業官詹振聲先生表示，AIA講求高效、創新的營運模式，在這個數碼新時代，營業團隊必須與時並進，增加各種數碼科技應用，才可持續吸納優秀人才。他又指，友邦精英學院推出有關計劃，藉此吸引更多有潛質的年青人加入，讓他們可迅速累積成為財務策劃專才的經驗，助他們早日開拓創業之路。

「財策精英起動計劃」現已接受報名，參加者可於長達半年的計劃期內，獲得全方位培訓及事業發展機會，並可透過先進的網上平台，自主地電子學習，快速掌握專業資格、市場開拓及財務策劃技能，及早累積保險行業經驗。與此同時，若參加者達到指定目標，即可獲起動獎金作為獎勵，總起動獎金可高達2萬元，並可正式投身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問。

 

【最新通脹】本港6月通脹率升至1.8%　衣履及食品價格升幅仍顯著【下一頁

【電子消費券】新地12大商場推夏日大抽獎 禮品總值逾400萬 大獎為比亞迪電動車【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
創新科技及應用 行業 創業 經濟 港元 香港 保險行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【職場熱話】童顏外表被誤以為年輕一族 女生會覺得是好事 打工仔最擔憂影響升職加薪
【職場熱話】童顏外表被誤以為年輕一族 女生會覺得是好事 打工仔最擔憂影響升職加薪
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款