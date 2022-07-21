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【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然

理財智慧 17:26 2022/07/21

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極簡風裝修設計令家居質樸淡雅，再選用清新自然的原木色家具，令家居更添溫馨愜意，有回歸自然的感覺。今期《精明裝修》介紹一個位於長沙灣的私樓單位，間隔為兩房一廳，設主臥室及書房。單位以大地色為主調，設計師透過木材點綴，再運用幾何形狀的的特色家具布置，令全屋充滿藝術氣息。最終，全屋設計裝修工程花費大約70萬。

甫入屋內，即見到全屋不同空間充滿幾何圖案。設計師指裝修的靈感來自重複的復古圖案（Retro Repetitive Pattern），但為了配合簡約風格，設計師在大型家具當中採用同一木材，並運用了不同顏色的木材家具及裝飾，如櫥櫃和房門均用上了淺色木材，再在櫃內放置奶白色瓷器，又或者在淺色木櫃前方放置深木色小茶几，茶几的設計獨特，結合了正方形和錐體的形態。如此通過細節營造出層次，使室內充滿優雅而古樸的感覺。

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設計師又將長身的角落以木材造成弧形，當光線灑入家中，柔和的光線與家居的色調融為一體，留白的空間透過陰影深化家具及佈置，並在不同空間放置植物，如在客廳放置小樹苗或大葉植物，並在廚房、浴室放置小盆栽，將一切回歸自然、化繁為簡。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

浴室一貫了客廳的木色調，但在枱面櫃的飾面上則運用了水泥，令空間清新而不單調，而且水泥飾面更容易清理。而枱面櫃及入牆櫃的櫃身，就用上了質感細緻的條飾木紋，並貫徹客廳的弧形設計，旁邊的鏡櫃採用內凹式鏡櫃，貼牆擺放能增加空間深度，並在鏡子外設置櫃體，供屋主放置日常用品或香薰蠟燭。

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【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

疫情之下，對於需要在家工作的人來說，私人的空間是十分重要的，設計師按照屋主的要求，設計了一整套書房，並打通了主臥室和書房。自然光對於工作十分重要，因此設計師在主臥室和書房之間，運用了波紋玻璃材料訂製書架，做陽光照穿玻璃，讓自然光從主臥室滲進書房。

書房旁邊就是主臥室，房間顏色方面，設計師並沒有貫徹使用全屋的大地色系和木色，反而改用乳白色調，卻沒有產生違和，這是因為設計師將全家的色系調成相同底色，不論是客廳還是主臥室的牆身，都是偏暖色系，因此互相協調。

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*資料及圖片由 JAAK Design​​​​​​​ 提供

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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