【投資移民】紐西蘭推出新簽證吸引投資移民　門檻500萬紐元　望投資者主力投資企業

紐西蘭政府周三表示，將推出新的投資移民簽證，以吸引有經驗、高價值投資者投資國內企業。新簽證的投資門檻為500萬紐元，其中只有50%可以投資於上市股票；簽證將於2022年9月19日開放。

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紐西蘭經濟暨區域發展部長Stuart Nash在聲明中指出，新的移民簽證Active Investor Plus，將取代舊有投資簽證類別，並要求移民申請人投資紐西蘭的企業。Stuart Nash續指，舊簽證通常令到移民人士投資股票和債券等資產，而非直接投資當地公司。

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Stuart Nash表示，希望鼓勵移民人士積極投資紐西蘭，因能夠創造更多高技術工作機會和經濟成長。

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