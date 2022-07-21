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【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間

理財智慧 22:38 2022/07/21

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今次介紹的室內設計個案位是於將軍澳廣場的450平方呎兩房單位，單位為業主兩人居住。單位為二手買入，樓齡接近20年，因此希望全屋翻新及更換水電喉。

單位裝修前情況：

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【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

業主喜歡純白色調，並偏好「乾淨企理」的感覺，因此採用了清新的北歐風裝潢設計。講到單位的裝修設計特點，設計公司IDO Design Studio的負責人表示：「設計方向都是以簡約為主，純白設計好容易會變得太單調，所以選擇了深淺木色去拼襯，牆身就主要用珍珠白去突出木色，再加一些黑色元素做點綴。」

裝修後（客廳）：

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施工時間共花上75個工作日，設計當中最大的困難，原來在於儲物空間。「這個單位客飯廳是長形又比較窄，但業主又想有多點儲物空間，在設計上高櫃深度有限制，所以最後就做了一深一淺L形櫃，視覺效果上更有層次感又不失儲物空間。」另外，除了廚廁改用了幽靈趟門外，裝修過程中單位並沒有進行過太大的間隔改動。

裝修後（廚廁）：

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裝修後（睡房）：

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如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

裝修費用

全屋清拆：30,000元

泥水工程：10,000元

牆紙及油漆：50,000元

傢俬：100,000元

木工及門：40,000元

全屋水電：70,000元

雜費：20,000元

裝修工程總價：320,000元

圖片來源：IDO Design Studio

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責任編輯：嚴浩文

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