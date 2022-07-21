【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間

今次介紹的室內設計個案位是於將軍澳廣場的450平方呎兩房單位，單位為業主兩人居住。單位為二手買入，樓齡接近20年，因此希望全屋翻新及更換水電喉。

單位裝修前情況：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

業主喜歡純白色調，並偏好「乾淨企理」的感覺，因此採用了清新的北歐風裝潢設計。講到單位的裝修設計特點，設計公司IDO Design Studio的負責人表示：「設計方向都是以簡約為主，純白設計好容易會變得太單調，所以選擇了深淺木色去拼襯，牆身就主要用珍珠白去突出木色，再加一些黑色元素做點綴。」

裝修後（客廳）：

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

施工時間共花上75個工作日，設計當中最大的困難，原來在於儲物空間。「這個單位客飯廳是長形又比較窄，但業主又想有多點儲物空間，在設計上高櫃深度有限制，所以最後就做了一深一淺L形櫃，視覺效果上更有層次感又不失儲物空間。」另外，除了廚廁改用了幽靈趟門外，裝修過程中單位並沒有進行過太大的間隔改動。

裝修後（廚廁）：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

裝修後（睡房）：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結】

裝修費用

全屋清拆：30,000元 泥水工程：10,000元 牆紙及油漆：50,000元 傢俬：100,000元 木工及門：40,000元 全屋水電：70,000元 雜費：20,000元 裝修工程總價：320,000元

圖片來源：IDO Design Studio

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文