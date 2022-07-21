【電子消費券】新地12大商場推夏日大抽獎 禮品總值逾400萬 大獎為比亞迪電動車

第二期電子消費券即將到手，新地12大商場由8月1日至9月30日，推出「夏日旋風大抽獎」，送出逾40萬份獎賞，禮品總值逾400萬元。顧客於新地12大商場內消費每滿200元，即可獲雙重抽獎機會，有機會贏取豪華房車、iPhone 13 Pro、iPad Air、500萬The Point積分等禮品。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，新一輪電子消費券將於8月7日起分階段發放，預料消費市場氣氛持續暢旺，而為了迎接新一輪消費券熱潮，新地12大商場推出「夏日旋風大抽獎」，亦將推出針對消費券的多重優惠。再加上8月暑假是傳統消費旺季，冀望進一步刺激市民消費意欲，並透過多項富創意及新鮮感的夏日主題活動，吸引人流並帶動旗下商戶銷情，預料新地十二大商場第三季人流及營業額將按季升達30%。鍾秀蓮又預計，新一輪消費券將以電子產品、小型家電、珠寶及鐘錶最為受惠，而正值黃金暑假檔期，預料亦會帶動商場零售及餐飲業進一步復甦。

The Point 會員於推廣期內在東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心及新領域廣場單一消費每滿200元，成功登記The Point會員積分，即可享雙重抽獎機會。抽獎機會將自動派發到會員帳號中。另外，顧客於life@KCC 及屯門寶怡商場亦可憑指定即日電子消費到指定地點登記及參加抽獎。單一消費每滿200元即可參加「旋風終極大抽獎」及「夏日Chill住獎」各一次，而消費滿400元可參加上述兩項抽獎各兩次，如此類推，每張消費單據最多可獲25次參加機會，多買多獎。全個推廣期內參加次數不限，消費愈多，中獎機會愈大。

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責任編輯：羅浩濂