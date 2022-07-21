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【歐央行議息】歐央行宣布加息50點子超預期　為11年來首次加息　推新工具TPI

股市 20:44 2022/07/21

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歐央行公布議息結果

歐洲央行自2011年7月以來首次加息，歐央行公布議息結果，宣布加息50點子，高於市場預期的加息25點子，即主要再融資利率由零上調至0.5%，邊際借貸利率由0.25%上調至0.75%，存款授信額度利率由負0.5%上調至零。利率將於7月27日生效。同時，歐央行宣布，推出Transmission Protection Instrument（TPI），以支持貨幣政策的有效傳導。

歐央行表示，是次決定基於對通脹的最新評估，以及TPI加強了對貨幣政策有效傳導的支持。TPI將通過加強錨定通脹預期，確保需求狀況進行調整，從而支持通脹回到管委會的中期目標。

隨著歐洲央行繼續實現貨幣政策正常化，TPI將確保貨幣政策立場順利傳遞到所有歐元區國家。而TPI工具購買的規模取決於政策傳導面臨的風險的嚴重程度。

歐央行又指，在未來的會議上，進一步實行利率正常化是適當的。今次提前退出負利率政策，將容許管委會過渡到逐次會議決策利率。未來政策決定將會依賴數據，以及有助令通脹回到2%的中期目標。

另外，歐央行提到，開始加息時，打算繼續對通過資產購買計劃（APP）購買的到期債券在過去一段時間內的本金進行全額再投資。關於緊急抗疫購債計劃（PEPP），歐央行打算將計劃購買的到期債券的本金再投資到至少2024年底。

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