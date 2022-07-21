【香港經濟】花旗：料金管局以外匯基金票據緩衝拆息上升　預計港銀接近年底始加P息

▲ 花旗：金管局料借外匯基金票據緩衝拆息上升 預計港銀接近年底始加P息

花旗發表全球經濟前景報告，花旗研究部香港經濟師雷智顏指，鑑於不確定性增加，該行淡化了對本港經濟復甦路徑的預期，但料今明兩年分別仍錄1.5%及3.3%增長，通脹則可望由今年的1.7%加速至明年的3%。另外，花旗預計本港失業率今年報4.6%，明年則進一步降至3.8%。

本港近期走資頻頻，金管局多番出手接錢買港元沽美元，以維繫聯滙。花旗指出，在中港股市表現仍然疲弱，以及聯儲局鷹派貨幣立場之背景下，本港反覆走資屬預期之內。面對銀行同業拆息（HIBOR）上升，花旗料金管局會透過外匯基金票據，向銀行體系總結餘釋出流動性，從而為拆息走高提供緩衝。

HIBOR經已上升一段時間，但最優惠利率（P）暫仍維持不變。對於港銀何時才會跟隨儲局升P，花旗所預測的時間點為接近今年底，並相信P息走高會影響到按揭與樓市。

本港經濟方面，花旗料政府將於第三季進一步放寬國際旅遊限制，但提醒經濟復甦動力屆時恐被本地疫情重新升溫所拖累。花旗又指，本港倘要取得更顯著的經濟復甦，便需重新與內地通關，而中港通關時間點預計將於今年底。

中期而言，花旗認為西方經濟衰退憂慮所觸發的全球需求放緩， 以及內地經濟增長存在更多潛在下行風險，都會對本港經濟構成風險。

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責任編輯：余倩敏