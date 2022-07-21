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【歐洲熱浪】英國每星期高達40間快餐店停業 因受熱浪影響 薯仔收成大減40%

環球政經 14:49 2022/07/21

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熱浪席捲歐洲，在英國時間周二，便創下了當地最高氣溫記錄，英國有 29 個地方錄得攝氏40.3度。據英國媒體BBC報導，當地最近受熱浪影響，高溫肆虐農作物令薯仔收成大減40%，更令售賣炸魚薯條的快餐店成本大增，導致每星期有高達40間快餐店停業。

炸魚薯條是英國最受歡迎的快餐之一，薯仔產量除了受年初烏克蘭戰爭影響，英國農民表示，近期的熱浪加劇了與的成本上升所帶來的壓力，魚和薯條成本上升，而或會令快餐店的薯條價格將會上漲。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

英國薯仔貿易協會（British Potato Trade Association，BPTA）表示，熱浪已經損害了薯仔作物的產量和質素。而當地種植薯仔的農民表示，熱浪令薯仔收成減少四成，而薯仔含有超過 80% 的水，天氣乾燥及炎熱，加上近期降雨量少，將嚴重影響收成。

薯仔成本增加之餘，加上當地近期通脹加劇，魚類價格上漲，令快餐店受雙重打擊。英國全國炸魚薯條聯合會（Leeds-based National Federation of Fish Friers）主席曲克（Andrew Crook）表示，以魚的價格，再加上 20% 的增值稅（Value-added tax，VAT）），業界無法承受因薯仔短缺導致的成本上漲，因此魚和薯條的價格不得不上漲，更指英國每周有 20 到 40 間售賣炸魚薯條的快餐店停業，魚的價格在過去一年升了一倍。而一份普通的炸魚和薯條現在售價 8.50 元英鎊（79.64 港元），而去年為 7.25元英鎊（67.93 港元）。

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責任編輯：龍紀瑩

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