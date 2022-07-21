【熱炒個股】富途調查：港美星散戶最熱衷投資美股　哪隻股份最熱門？

▲ 【富途FUTU】富途：港交投最活躍、人均每日交易高達1筆 特斯拉交易額最高

富途控股（美：FUTU）公布上半年投資報告指，以日均交易額計算，在香港、美國以及新加坡三地市場的散戶更偏好投資美股。當中，今年上半年，Tesla（美：TSLA）不論在日均交易額還是日均交易額增長方面，均居於各市場的首位。而在香港個人投資者中，騰訊 （00700） 以及Nvidia（美：NVDA）的熱度緊隨其後，成交額僅次於Tesla。

此外，馬斯克（Elon Musk）近月收購Twitter（美：TWTR）的進展亦成為散戶緊追的話題，上半年香港市場中，將Twitter加入自選股份的人數達42366人，成為最多人關注的個股。

香港投資者交投最活躍 最高平均每人每日交易1筆

由於全球金融市場波動加劇，今年上半年個人投資者的投資組合更多元化，同時整體交易頻率提升。香港、美國和新加坡三大市場中，香港投資者的買賣交易最為活躍，人均每日交易頻率最高達1筆，而美國和新加坡市場這一數據分別為0.43筆和0.35筆，較去年下半年分別增加20.5%、26.5%和52.2%。

投資組合更多元化、降低股票持倉佔比

報告顯示，投資者更積極調整自身投資策略，降低股票持倉佔比、增加對交易所買賣基金（ETF和REITs）、債券等低風險產品種類的配置。三大市場的個人投資者股票持倉佔比較去年底分別下降4.3、4.4和3個百分點，而風險較低的基金投資產品截至今年上半年6個月，其持倉佔比分別達8.4%、13.2%和13.6%，較去年底分別分別提升1.5、4.4和3.3個百分點。

X世代股票仍佔近9成、Z世代轉投風險相對較低的產品

年紀分佈方面，X世代風險偏好相對較高，持倉亦相應穩定，因此其股票持倉佔比最高，於截至今年上半年6個月佔比高達89.4%，較去年底下降2.8個百分點。相反，Z世代更積極調整投資組合，大幅降低其股票持倉佔比，轉投風險相對較低的產品，其股票持倉從去年底85.3%降至76.7%，下降了8.6個百分點。

女性投資者較男性喜愛投資債券

性別方面，香港男性投資者上半年人均每日交易1.24筆，比女性投資者的0.67筆高出85.4%。雖然兩性投資者的持倉結構基本相似（最多為正股，其次是基金），但香港女性投資者明顯比男性更喜愛投資債券。截至今年上半年6個月，香港女性投資者的債券持倉佔比達5.0%，比男性投資者高1.6個百分點。同時，其債券持倉佔比的升幅亦較去年底大幅升了4個百分點。

富途證券（香港）交易部高級分析師陳凱欣預計，下半年市況會仍然維持波動，除非美國加息幅度超預期，否則波幅較上半年有望緩和。另外，上半年較穩定的新能源板塊在長遠環保協議的支持下，下半年或能突圍而出。

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實習記者：張巧怡