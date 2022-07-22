【疫下營商】港樓納米化 迷你倉有需求　全幢式發展夥卡通吸客

▲ 港樓納米化及疫情令市民「執屋」動力上升，帶動迷你倉服務，商戶採不同發展策略吸客。(受訪者圖片)

港人消費力強，擁有不少收藏如玩具波鞋等，居住空間不足做就了迷你倉需求，疫情亦令「執屋」動力上升，帶動迷你倉服務，商戶亦注意到客人對主題式迷你倉及配套設施更重視。

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儲存易迷你倉集團主席陳啟豪表示，疫情期間有「囤貨」風氣，令家中收納空間減少，而且在家工作模式出現，市民更希望優化家居空間，故對迷你倉需求上升。同時疫情拓展了電商發展，亦有更多網店租用迷你倉用作存貨，整體以12至20平方呎的查詢最多。

面對疫情，儲存易亦引入自動化管理，包括：物流機械人，推動無接觸式服務。因大眾在疫情期間對收納空間需求增加，陳啟豪稱今年生意額能保持穩定並錄得盈利，他認為市民對迷你倉有剛性需求，並見換季生意周轉上升，另注意到客人對主題式存倉服務有需求，例如有認證的紅酒倉，能買保險的保險箱、設洗車區的單車倉等，並不限於家居雜物。故集團亦採取全幢式迷你倉發展，令服務安排更全面及節省管理費用，以增加吸引力。

卡通人物打卡宣傳吸客

盛寶迷你倉行政經理劉詠詩表示，近年客人更多傾向租用30至40平方呎面積，較以往12至16平方呎需求變大，並有查詢收信服務等。疫情下公司有增設網上租倉約2至3成客人選用，另外留意到有客戶公司因改以WFH在家工作，縮細傳統辦公室需要地方儲存文件等，最近亦多了移民客查詢短期租約。面對疫情挑戰，劉詠詩稱上半年業務尚錄得低雙位數增長。

盛寶迷你倉在改善倉存環境外，亦注意到近年社交媒體被動宣傳效應強大，便聯乘卡通人物Hello Kitty裝飾迷你倉環境，舉辦開放日讓粉絲參觀體驗，拍照「打卡」有不俗宣傳效果，甚至吸引到粉絲成為租戶，劉詠詩分享有父親與女兒參觀後即時租下迷你倉，並即場討論空間運用，有助增進親子關係。雖然經濟不明朗及有延誤繳租情況，但她認為倉存需求大，即使疫情稍有變化仍對下半年抱樂觀及信心。

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記者：王浩賢