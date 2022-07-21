【投資分析】施羅德：仍看淡股票　債市展現投資價值

施羅德首席投資總監及投資聯席主管 Johanna Kyrklund表示，市場價格距離下跌至足以讓投資者增加風險胃納的水平「還差得遠」。她目前看淡股票，不過，她認為，在加息環境下，現時的債券孳息率已開始展現出投資價值。

債券展現出投資價值

Johanna Kyrklund稱，目前，央行官員的首要任務並不是支持市場，而是壓抑實體經濟顯而易見的通脹。這意味著投資者需要為估值重新找到新的均衡點，但以往的反通脹路線圖在未來卻不一定會奏效。

好消息是債券估值從多個維度看都已有所改善。債券市場在經歷一段「息升價跌」的艱難歲月後，現時的債券孳息率已開始展現出投資價值。

債券對於經濟衰退的敏感度顯然較股票要低。施羅德同時相信，企業盈利的不確定性仍未完全反映到估值之上。施羅德用以評估經濟週期的量化推算模型顯示，若企業盈利遜於預期，經濟將步向「放緩」階段。對股票而言，經濟放緩一般都是在經濟週期當中最具挑戰性的階段。因此，施羅德仍然看淡股票。

鑒於對能源板塊需求或會受到破壞的憂慮，施羅德認為大宗商品的上升風險已有所增加，因此已剔除「增持」這類資產的看法。

在股票投資風格方面，施羅德仍然偏好價值型投資。

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以往熊市的啟示

首先，當估值調整至新的均衡點時，熊市將出現強勁反彈，而這一次將是通脹出現見頂跡象之時。投資者需要確保他們的決策過程具備足夠靈活性，或者已作出分散風險部署，以避免在震盪行程中遭到洗盤。

第二，最佳的估值投資機遇通常會在經濟衰退的時候浮現。因此，當經濟增長前景在未來數月轉暗，切記不要看得太淡！

最後，人們往往較易在波動市況中犯下代價沉重的錯誤。投資者需要做的是繼續專注在他們的投資策略之上，並悉心栽培團隊的韌性，避免過份介入。

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責任編輯：黃苑筠