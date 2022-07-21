  • 31°C
香港時間 : 2022721日 (四) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資分析】施羅德：仍看淡股票　債市展現投資價值

股樓投資 19:58 2022/07/21

分享：

分享：

施羅德首席投資總監及投資聯席主管 Johanna Kyrklund表示，市場價格距離下跌至足以讓投資者增加風險胃納的水平「還差得遠」。她目前看淡股票，不過，她認為，在加息環境下，現時的債券孳息率已開始展現出投資價值。

債券展現出投資價值

Johanna Kyrklund稱，目前，央行官員的首要任務並不是支持市場，而是壓抑實體經濟顯而易見的通脹。這意味著投資者需要為估值重新找到新的均衡點，但以往的反通脹路線圖在未來卻不一定會奏效。

好消息是債券估值從多個維度看都已有所改善。債券市場在經歷一段「息升價跌」的艱難歲月後，現時的債券孳息率已開始展現出投資價值。

債券對於經濟衰退的敏感度顯然較股票要低。施羅德同時相信，企業盈利的不確定性仍未完全反映到估值之上。施羅德用以評估經濟週期的量化推算模型顯示，若企業盈利遜於預期，經濟將步向「放緩」階段。對股票而言，經濟放緩一般都是在經濟週期當中最具挑戰性的階段。因此，施羅德仍然看淡股票。

鑒於對能源板塊需求或會受到破壞的憂慮，施羅德認為大宗商品的上升風險已有所增加，因此已剔除「增持」這類資產的看法。

在股票投資風格方面，施羅德仍然偏好價值型投資。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

以往熊市的啟示

首先，當估值調整至新的均衡點時，熊市將出現強勁反彈，而這一次將是通脹出現見頂跡象之時。投資者需要確保他們的決策過程具備足夠靈活性，或者已作出分散風險部署，以避免在震盪行程中遭到洗盤。

第二，最佳的估值投資機遇通常會在經濟衰退的時候浮現。因此，當經濟增長前景在未來數月轉暗，切記不要看得太淡！

最後，人們往往較易在波動市況中犯下代價沉重的錯誤。投資者需要做的是繼續專注在他們的投資策略之上，並悉心栽培團隊的韌性，避免過份介入。

【延伸閱讀】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長　【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

 

開啟hket App，閱讀全文
施羅德 股票 貨幣政策 經濟狀況 經濟衰退 經濟 加息 美國聯儲局 通脹

上一篇文章

【電子消費券】新地12大商場推夏日大抽獎 禮品總值逾400萬 大獎為比亞迪電動車

下一篇文章

【美國經濟】高盛CEO：美國經濟狀況收緊　2年內經濟衰退可能性為50%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【職場熱話】童顏外表被誤以為年輕一族 女生會覺得是好事 打工仔最擔憂影響升職加薪
【職場熱話】童顏外表被誤以為年輕一族 女生會覺得是好事 打工仔最擔憂影響升職加薪
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款