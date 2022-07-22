▲ 【阿里巴巴9988】本地貨網購平台「天貓香港」營運15個月即預告關閉 跨境天貓淘寶購物不受影響

本港網購平台競爭劇烈，近月著力降本增效的阿里巴巴 （09988） 也出招變陣，旗下主打本地網購平台「天貓香港」上線不足15個月即計劃停運。天貓香港回應查詢時指，基於業務策略調整，將於10月底正式關閉入口。據了解，「天貓香港」所有商品均由香港商家本地發貨予客戶，故今次調整不會影響日常在天貓淘寶跨境購買商品，而淘寶香港站未來會專注提升跨境物流能力。

雖然「天貓香港」即將停運，但平台有預留緩衝時間予顧客及商家。「天貓香港」回應查詢時指，消費者最後下單時間為8月21日晚上11時59分，而商家最後發貨日期為8月26日23：59：59，並稱未來將聚焦以淘寶服務香港消費者，著力提升物流、客服及消費者營運等能力，加強消費者購物體驗，消費者可以繼續在淘寶使用購物服務。

若8月27日零晨前未顯示發貨 將於8月29日起陸續以原有支付方式退還

「天貓香港」在App 貼出公告，若顧客訂單需要申請退貨或退貨退款，須要在訂單確認收貨前及時申請，若訂單8月26日23：59：59系統仍未顯示已發貨，系統將在2022年8月29日00：00：00陸續關閉上述訂單，已支付款項將以原有支付方式退還顧客。

此外「天貓香港」也會繼續提供顧客查詢服務，可到 [ 天貓香港 > 我的 > 平台客服 ] 查詢。

消息：「天貓香港」關站不涉調整員工數目

阿里巴巴旗下「天貓香港」去年5月初上線試業，同年雙11期間，「天貓香港」透露已有逾5000品牌接入平台。消息指，過去數年淘寶香港用戶量及客單價均穩定增長，阿里今次調整業務是希望集中資源改善香港用戶痛點，包括送貨速度、收貨體驗等。

有消息人士透露，雖然「天貓香港」即將關站，但不會特別調整員工數目，因為「天貓香港」與其他主要服務香港用戶的業務共用同一個團隊。

淘寶香港重心轉移完善物流

「天貓香港」主要售賣新鮮食品及本地美妝商品，預計關站後，產品種類有所減少，但有分析指，天貓淘寶跨境美妝商品種類選擇仍然很多，料對香港用戶選購相關商品時影響不大。

據了解，現時淘寶香港正完善物流服務，例如正在逐步擴大包郵商品數量，試驗免費上門退貨等；另外淘寶香港亦籌備下調大型家具跨境運費及尋找合作伙伴在香港提供上門安裝家具服務。

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記者：李哲毅