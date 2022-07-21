【美國經濟】高盛CEO：美國經濟狀況收緊　2年內經濟衰退可能性為50%

隨著美國加息以應對高通脹，市場增加對美國可能出現經濟衰退的憂慮。高盛行政總裁 David Solomon 預計，美國2年內出現經濟衰退的可能性為 50%，而未來12個月內出現經濟衰退的可能性為 30%。

David Solomon接受外媒訪問時表示，隨著聯儲局因應高通脹持續加息，當地經濟狀況肯定會收緊，同時他也強調市場圍繞著不確定性。

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David Solomon稱，「我們認為經濟衰退的可能性，比過去一段時間都要高，每個人都需要謹慎一點。他補充說，雖然市場暴跌，「但沒有人能預測將來會發生甚麼。」

華爾街對經濟衰退的擔憂高漲，令市場更加不安，但現時市場更傾向是溫和衰退。David Solomon提及最近美企的財報，認為雖然業績有些乏善可陳，但仍刺激了市場活動。

David Solomon提到，高盛的客戶一直很活躍，消費者的情況仍然合理，但毫無疑問，我們正在收緊經濟狀況，這將影響消費者。

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責任編輯：黃苑筠