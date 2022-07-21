  • 31°C
香港時間 : 2022721日 (四) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】高盛CEO：美國經濟狀況收緊　2年內經濟衰退可能性為50%

環球政經 19:44 2022/07/21

分享：

分享：

隨著美國加息以應對高通脹，市場增加對美國可能出現經濟衰退的憂慮。高盛行政總裁 David Solomon 預計，美國2年內出現經濟衰退的可能性為 50%，而未來12個月內出現經濟衰退的可能性為 30%。

David Solomon接受外媒訪問時表示，隨著聯儲局因應高通脹持續加息，當地經濟狀況肯定會收緊，同時他也強調市場圍繞著不確定性。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

David Solomon稱，「我們認為經濟衰退的可能性，比過去一段時間都要高，每個人都需要謹慎一點。他補充說，雖然市場暴跌，「但沒有人能預測將來會發生甚麼。」

華爾街對經濟衰退的擔憂高漲，令市場更加不安，但現時市場更傾向是溫和衰退。David Solomon提及最近美企的財報，認為雖然業績有些乏善可陳，但仍刺激了市場活動。

David Solomon提到，高盛的客戶一直很活躍，消費者的情況仍然合理，但毫無疑問，我們正在收緊經濟狀況，這將影響消費者。

【延伸閱讀】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長　【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

 

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 經濟狀況 經濟衰退 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹

上一篇文章

【投資分析】施羅德：仍看淡股票　債市展現投資價值

下一篇文章

【孫子市法】內外因素幾頭燒 港股後市數關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【職場熱話】童顏外表被誤以為年輕一族 女生會覺得是好事 打工仔最擔憂影響升職加薪
【職場熱話】童顏外表被誤以為年輕一族 女生會覺得是好事 打工仔最擔憂影響升職加薪
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款