「小丑女」片酬冠絕荷里活女星 但僅及最高男星1/8

娛樂網站Variety盤點荷里活影星片酬，「小丑女」影星瑪歌羅比（Margot Robbie）以1,250萬美元（約9,750萬港元）接拍真人版《Barbie》電影，成為最高片酬的荷里活女星。惟瑪歌羅比在名單上僅排第8，排名最高的荷里活男星片酬更多她7倍。

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瑪歌羅比正拍攝真人版《Barbie》電影，憑著俏麗可人的Barbie形象，俘獲大量影迷的心。

荷里活影星片酬排名

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瑪歌羅比與《Barbie》電影男主角賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、聲演《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）犀利哥一角的史提夫加維（Steve Carell），同獲1,250萬美元片酬，於榜單上並列第8位。

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至於湯告魯斯（Tom Cruise）靠《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），連同片酬及票房分紅獲1億美元（約7.8億港元）榮登榜首，片酬較瑪歌羅比多7倍。

影帝韋史密夫（Will Smith）因奧斯卡頒獎禮上掌摑喜劇演員Chris Rock備受批評，但他接拍電影《Emancipation》獲得3,500萬美元（約2.73億港元）片酬成為第二名。

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責任編輯：鄭錦玲

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