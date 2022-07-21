【內房危機】爛尾樓風險惹取消商品房預售制爭論　中銀保監：國家會統籌考慮該問題

▲ 爛尾樓風險惹取消商品房預售制爭論 中銀保監：國家會統籌考慮該問題

內地房地產爛尾樓風險引起取消商品房預售制的討論。問及相關問題，中國銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相在上半年銀行業保險業運行情況新聞發布會後回應指，是否該取消期房預售關乎整個房地產新模式，國家會統籌考慮這個問題。 他指，這不僅僅涉及金融監管政策，還需要住建部、人民銀行等多個部門統籌政策協調。

克而瑞：內地累計約230個項目陷爛尾樓斷供潮，涉25個省市自治區82個城市，看【下一頁】

內地過去多年容許以「樓花」賣房方式，但房企接二連三出現資金鏈斷裂，導致多個樓盤施工陷入停滯，爛尾樓業主發起停貸的行動，且市面開始出現由賣「樓花」改為現房銷售的聲音。

值得留意是，近期有內地地區土地拍賣要求現房銷售。福建省福州市永泰縣自然資源和規劃局於7月15日公告一幅商業、住宅用地的使用權出讓要求，其中提到該地塊按現房銷售實施，規劃房屋竣工驗收之後，競得人方可申請房屋銷售手續。

銀保監最新再發聲指，堅持「房住不炒」定位，因城施策實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，穩妥化解房地產領域風險。密切監測實體經濟債務規模和償付能力變化，有效防控債務風險。

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編輯：袁諾曦