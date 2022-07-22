  • 29°C
香港時間 : 2022722日 (五) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪

環球社會熱點 08:05 2022/07/22

分享：

分享：

歐洲多國最近熱浪來襲，各地民眾不惜各出奇謀消暑。荷里活男星畢彼特日前亦人在歐洲，參加新戲《殺手列車》的首映，穿上裙子現身他吸引眾人目光。畢彼特戲稱，著裙全因想感受微風。

畢彼特16歲愛女熱舞表現驚豔 愈大愈似安祖蓮娜祖莉 【下一頁】

畢彼特（Brad Pitt）周二（19日）在德國首都柏林參加新戲殺手列車（Bullet Train）首映時，以裙裝造型現身，成為全場焦點。當被問到為何著裙時，畢彼特解釋，

「微風，微風！」
（The breeze, the breeze!）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

畢彼特加控安祖蓮娜祖莉 向俄財閥售酒莊股份損其聲譽 【下一頁】

不過，畢彼特周三（20日）參加倫敦首映時，則換回一身西裝長褲打扮。但畢彼特仍不忘柏林首映的「涼快」，高度建議英國男士應該在今個夏天嘗試著裙，並戲稱，

「我只能夠講，一切只關於微風，微風真係非常非常正。」
（I'm going to say, it's all about the breeze, the breeze is very nice… very, very nice.）

英國與歐洲多國近日錄得破紀錄高溫，倫敦氣溫更首次出現攝氏40度，當地消防部門經歷二次世界大戰以來最繁忙一日，接獲2,000多宗求助並要撲滅多場火災，並宣布進入重大事故狀態。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖）
2022/07/21
英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖）
美國4歲童受被捕父親唆使 開槍射執法警員（有片）
2022/07/21
美國4歲童受被捕父親唆使 開槍射執法警員（有片）
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
2022/07/21
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片）
2022/07/21
英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片）
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
2022/07/21
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）

你可能感興趣

英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖）
18:13 2022/07/21
英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖）
美國4歲童受被捕父親唆使 開槍射執法警員（有片）
15:24 2022/07/21
美國4歲童受被捕父親唆使 開槍射執法警員（有片）
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
13:42 2022/07/21
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
網絡熱話 電影 災難 畢彼特 歐洲 火災 倫敦 荷里活 柏林

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間09:00）

下一篇文章

拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間09:00）
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土
Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清
英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片）
英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款