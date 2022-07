畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪

歐洲多國最近熱浪來襲,各地民眾不惜各出奇謀消暑。荷里活男星畢彼特日前亦人在歐洲,參加新戲《殺手列車》的首映,穿上裙子現身他吸引眾人目光。畢彼特戲稱,著裙全因想感受微風。

畢彼特(Brad Pitt)周二(19日)在德國首都柏林參加新戲殺手列車(Bullet Train)首映時,以裙裝造型現身,成為全場焦點。當被問到為何著裙時,畢彼特解釋,

不過,畢彼特周三(20日)參加倫敦首映時,則換回一身西裝長褲打扮。但畢彼特仍不忘柏林首映的「涼快」,高度建議英國男士應該在今個夏天嘗試著裙,並戲稱,

「我只能夠講,一切只關於微風,微風真係非常非常正。」

(I'm going to say, it's all about the breeze, the breeze is very nice… very, very nice.)