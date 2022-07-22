畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪

歐洲多國最近熱浪來襲，各地民眾不惜各出奇謀消暑。荷里活男星畢彼特日前亦人在歐洲，參加新戲《殺手列車》的首映，穿上裙子現身他吸引眾人目光。畢彼特戲稱，著裙全因想感受微風。

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畢彼特（Brad Pitt）周二（19日）在德國首都柏林參加新戲殺手列車（Bullet Train）首映時，以裙裝造型現身，成為全場焦點。當被問到為何著裙時，畢彼特解釋，

「微風，微風！」

（The breeze, the breeze!）

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不過，畢彼特周三（20日）參加倫敦首映時，則換回一身西裝長褲打扮。但畢彼特仍不忘柏林首映的「涼快」，高度建議英國男士應該在今個夏天嘗試著裙，並戲稱，

「我只能夠講，一切只關於微風，微風真係非常非常正。」

（I'm going to say, it's all about the breeze, the breeze is very nice… very, very nice.）

英國與歐洲多國近日錄得破紀錄高溫，倫敦氣溫更首次出現攝氏40度，當地消防部門經歷二次世界大戰以來最繁忙一日，接獲2,000多宗求助並要撲滅多場火災，並宣布進入重大事故狀態。

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責任編輯：吳漢培

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