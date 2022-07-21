  • 30°C
香港時間 : 2022722日 (五) 00:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】退休點樣資產配置？一文了解474 財務法

理財智慧 23:12 2022/07/21

分享：

分享：

在本欄曾經介紹過「4%法則」，但隨著面對日益嚴重的通脹問題，例如美國在6月通脹按年升9.1%，變相同一筆錢的購買力一直下降，為了維持現時的生活水平或提供退休保障，具投資成份的「474理財法」退休計劃也是其中一個選擇。

同場加映:【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

474理財法

「474理財法」同樣是由提出「4%法則」的學者班根（William Bengen）、埃斯特拉達（Javier Cuenca Estrada）提出，可以被視為可承受較高風險的退休規劃。根據之前介紹的「4%法則」即每年從退休金提取4%作為生活費用，而透過保險儲蓄產品和派息基金相信可以達成「4%法則」的目標。

「474理財法」主要分為4、7、4三個部分，首個「4」即4%法則，每年在退休金提取4%，再將其他資產分配在「7%」回報的股票與「4%」回報的基金。雖然可能面對較高的投資風險但預期回報較4%法則為高。

7%回報股票

面對環球宏觀市場困境，如果問哪一隻股票可以提供每年7%回報，相信都是一個不容易回答問題。因此讀者可以考慮配置一些環球股票市場的基金或者指數ETF，以大市或地區板塊為投資的目標，雖然不確定每年回報，但起碼比單買一隻股票風險為低。

4%債券

現時市面上有不同類型的派息基金或股票，包括港人曾經的最愛5號仔。由於現時不論基金價格或股票價格都屬於一個偏低的水平，因此現時都提供高於7%回報。如果可以承受較高風險的讀者，可以趁底價考慮配置更多派息類的產品，隨時「財息並收」。

投資策略

俗語有云「我們不要把所有雞蛋放在同一個籃子裏」在投資也如是，無一款最合適和穩贏的投資產品，但利用不同的資產配置可以將投資風險分散，特別在面對環球經濟欠佳和高通脹的環境，更突顯其重要性。

同場加映:【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩

 

開啟hket App，閱讀全文
ETF 基金 債券 宏觀市場 經濟 股票 投資產品 派息基金 退休金 儲蓄

上一篇文章

【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理何駿輝　為重燃初心轉職財策顧問 以「匠人精神」領隊前行

下一篇文章

【理財智慧】內地房地產除咗可以做按揭 原來供斷咗可以再融資？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款