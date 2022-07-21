【理財智慧】退休點樣資產配置？一文了解474 財務法

在本欄曾經介紹過「4%法則」，但隨著面對日益嚴重的通脹問題，例如美國在6月通脹按年升9.1%，變相同一筆錢的購買力一直下降，為了維持現時的生活水平或提供退休保障，具投資成份的「474理財法」退休計劃也是其中一個選擇。

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474理財法

「474理財法」同樣是由提出「4%法則」的學者班根（William Bengen）、埃斯特拉達（Javier Cuenca Estrada）提出，可以被視為可承受較高風險的退休規劃。根據之前介紹的「4%法則」即每年從退休金提取4%作為生活費用，而透過保險儲蓄產品和派息基金相信可以達成「4%法則」的目標。

「474理財法」主要分為4、7、4三個部分，首個「4」即4%法則，每年在退休金提取4%，再將其他資產分配在「7%」回報的股票與「4%」回報的基金。雖然可能面對較高的投資風險但預期回報較4%法則為高。

7%回報股票

面對環球宏觀市場困境，如果問哪一隻股票可以提供每年7%回報，相信都是一個不容易回答問題。因此讀者可以考慮配置一些環球股票市場的基金或者指數ETF，以大市或地區板塊為投資的目標，雖然不確定每年回報，但起碼比單買一隻股票風險為低。

4%債券

現時市面上有不同類型的派息基金或股票，包括港人曾經的最愛5號仔。由於現時不論基金價格或股票價格都屬於一個偏低的水平，因此現時都提供高於7%回報。如果可以承受較高風險的讀者，可以趁底價考慮配置更多派息類的產品，隨時「財息並收」。

投資策略

俗語有云「我們不要把所有雞蛋放在同一個籃子裏」在投資也如是，無一款最合適和穩贏的投資產品，但利用不同的資產配置可以將投資風險分散，特別在面對環球經濟欠佳和高通脹的環境，更突顯其重要性。

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責任編輯：陳佳恩