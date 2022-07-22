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【領展823】領展升近1%　參與競購新加坡購物中心　項目估值約226億元

股市 09:39 2022/07/22

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【領展823】領展參與競購新加坡購物中心　項目估值約226億元

外電引述消息報道，領展 （00823） 、Captialand綜合商業信託等正參與競購新加坡NTUC旗下Mercatus持有的多個購物中心，估值約40億坡元（約226億港元）。

領展現升0.8%，報63.8元。

領展獲券商看好未來分派平穩增長　關注加息周期財務成本升（附最新目標價）【下一頁】

報道指，Mercatus是新加坡大型商場業主之一，目前已與財務顧問就潛在出售進行合作，非約束性競標將於月底截止。是次放售還吸引了新加坡房託Capitaland Integrated Commercial Trust、新加坡地產商Frasers Property及Far East Hospitality Trust參與。

現時Mercatus擁有多個物業，包括AMK Hub、Jurong Point等大型商場，Nex商場的部分權益，以及Thomson Plaza的其中兩層等等，總值逾100億美元。

領展、Mercatus、Frasers均拒絕置評。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【領展823業績】領展王國龍：疫後租客生意反彈 仍有空間調整租金　倘有第六波疫情、防疫措施或不用再大幅收緊

相關文章：【領展823業績】領展去年度每基金單位分派增5.4%至305.67仙、現價股息率4.29厘　香港物業續租租金調整率升至4.8%

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 海外物業 新加坡 領展 商場

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內地「停貸事件」會拖垮房地產行業嗎？

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