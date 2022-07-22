【領展823】領展升近1%　參與競購新加坡購物中心　項目估值約226億元

▲ 【領展823】領展參與競購新加坡購物中心 項目估值約226億元

外電引述消息報道，領展 （00823） 、Captialand綜合商業信託等正參與競購新加坡NTUC旗下Mercatus持有的多個購物中心，估值約40億坡元（約226億港元）。

領展現升0.8%，報63.8元。

報道指，Mercatus是新加坡大型商場業主之一，目前已與財務顧問就潛在出售進行合作，非約束性競標將於月底截止。是次放售還吸引了新加坡房託Capitaland Integrated Commercial Trust、新加坡地產商Frasers Property及Far East Hospitality Trust參與。

現時Mercatus擁有多個物業，包括AMK Hub、Jurong Point等大型商場，Nex商場的部分權益，以及Thomson Plaza的其中兩層等等，總值逾100億美元。

領展、Mercatus、Frasers均拒絕置評。

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編輯：陳韻妍