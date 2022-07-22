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【樓市熱話】兩公婆買樓幾多間房先合理？ 老公堅持要3房 奶奶反對指2房已夠 鬧新抱「多個衣帽間只會買更多嘢返來」

理財智慧 10:00 2022/07/22

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香港是全球最難買樓上車的城市之一，故此近年一房細單位甚至納米樓甚受市場歡迎，皆因價錢門檻較低。不過，也有人喜歡以大單位為上車目標。近日有本港人妻在討論區發帖，指兩公婆想買樓，老公堅持要3間房，因他們將來打算生仔，但卻被奶奶反對更指摘新抱，結果令發帖之人妻感到甚為難受。

老公堅持要3房才足夠：

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同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

對於這位人妻的遭遇，引起熱議，網友普遍認為要買幾多間房的單位，最重要看他們兩公婆口袋有幾多資金，他們表示：「有錢就住多少房都合理，無錢就唔好理」、「最主要睇褲袋有幾多錢和收入。仲有校網好重要，天水圍4房也不及九龍塘/何文田2房」、「買樓講能力！其實，有D單位原則2房，可改3房」、「有錢就4間房都唔算多，冇錢就兩間都嫌多」

也有網友認為愈多房間愈好，他們表示：「起碼有四間房啦！一間夫婦、一間小朋友、一間工人房、雜物房。」、「五房先夠，一間主人、一間小朋友、一間工人、一間衣帽間、一間留做客房」、「最緊要有2個廁所，當你有小朋友就知道重要，尤其朝早起身返學時間」。

其他網友回應：

你話主人房+小朋友房+奶奶房，咁佢就唔會鬧你

1人1間房，加埋3房，樓主老了就懂。尤期病左會老公分開訓，否則一鑊熟

三間房唔算多啦！兩公婆生兩個小朋友，三間房剛剛好。

先買2房， 順佢意。到時有小朋友去到4歲，再換3房

如果舊樓兩間房分別有100呎和80呎, 兩房都可以, 廿年內的樓就一定3房啦
 

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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責任編輯：李兆明

 

 

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