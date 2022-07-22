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【明星收入】荷里活最新片酬排行榜 湯告魯斯以1億美元排榜首 「掌摑事件」無阻韋史密夫上榜？

理財智慧 16:50 2022/07/22

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荷里活影星收入豐厚一直是眾所周知的事情，但究竟佢地收入有幾高？近日外媒曝光最新的荷里活影星片酬榜，受Top gun: maverick（壯志凌雲：獨行俠）大賣影響，湯告魯斯以1億美元（約7.85億港元）登頂，因掌摑事件而被荷里活封殺的韋史密夫則憑藉拍攝「Emancipation」時收受的3,500萬美元（約2.7億元）排第二，第三則由里安納度狄卡比奧獲得。

【職場熱話】薪酬低兼加班無補水 Intern自覺免費勞工感心灰意冷 畢業後不想再做同一行業【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

女演員中，片酬最高的是「小丑女」瑪歌羅比，以1250萬美元（約9750萬元）成為收入最高的女演員（總排名第18位），以Netflix劇集《怪奇物語》走紅的米莉芭比布朗，則以1,000萬美元（約7,800萬港元）接拍Netflix電影《天才少女福爾摩斯2》排第二（總排名第19位）。

以下為頭20名荷里活影星片酬排名：

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記者：鄭日棱

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