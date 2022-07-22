【網上平台】Openrice夥香港寬頻及Equinix拓展亞太區 未來去日本、新加坡、泰國亦可訂位、8月中有新功能

▲ 【網上平台】Openrice夥香港寬頻及Equinix拓展業務 未來去日本、新加坡、泰國亦可訂位

飲食資訊平台Openrice宣布與綜合電訊及科技方案供應商香港寬頻 （01310） ，及全球數碼基礎設施企業Equinix（美：EQIX）合作，進一步鞏固其數碼基礎設施，以擴展為一個全方位的線上線下（O2O）餐飲科技服務平台。Openrice行政總裁及首席技術官邱桂雄表示，透過一個穩健的全球網絡，Openrice可以將平台的訂座系統和600多萬的活躍用戶帶到其他亞太地區，包括新加坡、台灣、泰國和日本，合共過萬間餐廳可供選擇。他期望未來旅遊限制放寬後，平台可以為客戶作為一個「出遊搵食」工具。

被問到會否與有「日版Openrice」之稱的美食評論網站Tabelog（食べログ）合作，邱桂雄表示暫時未能透露，但指已與日本最大的餐飲訂座平台合作，新加坡和泰國亦已有生意夥伴，而台灣和澳門則是Openrice自行營運加上各一個當地合作夥伴。

他透露，8月中旬Openrice的積分系統將由訂座伸延至外賣和堂食功能，每訂1枱1人即可獲1分Rice Points；3人可獲3分，外賣和堂食亦可賺分，客戶可將Rice Points變為Rice Dollars，每10分可換作1元，並於下一次用餐結帳時使用。

他續指，合作後Openrice會將其IT系統遷移至Equinix設於香港的International Business Exchange數據中心，並採用Equinix Internet Exchange與香港寬頻建立安全直接的獨立連接，鞏固其一站式商戶網絡系統，使平台於高峰用餐時段進行流量分流，提供一個更穩定的服務。

香港寬頻持股管理人及策略總裁陳穎儀認為，OpenRice是一個高増長的客戶，此次合作將能加強OpenRice於技術上的能力及提高其業務靈活度，並為來自亞洲市場的潛在合作者提供更佳的體驗。

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實習記者：張巧怡