▲ 內地「停貸事件」會拖垮房地產行業嗎？

近期，內地「停貸事件」為困擾港股表現的其中一個主要因素，雖然事件發生後多家銀行對此發出聲明，表示涉及停貸樓盤和逾期按揭貸款餘額均相對較小，而銀保監方面亦做出回應，表示： 「將會引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。但投資者仍持觀望態度下，內銀及內房板塊表現仍然疲弱。

回看2022年2月，住建部在國新辦發佈會表示，以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，我們認為，保障交付為後續主要政策目標。隨著政策不斷出台，相關風險有望得到化解，整體風險預計可控。其次，預計後續防控措施對經濟社會發展的負面影響將逐漸減弱。7月以來各地出現散點疫情，國務院聯防聯控機制多次新聞發佈會持續強調精准防控，各省亦成立專班整治防控措施 “層層加碼” 和 “一刀切” 問題。此外，我們預計7月下旬召開的中央政治局會議將進一步加大穩增長力度，並對地產當前的結構性壓力給出比較明確的原則性表態，緩解風險擔憂，且後續政策將繼續出台以支持地產需求。政策應對的主動性增強，關注中央政治局會議對穩增長加力的表態。

從銷售方面看，內地6月商品房銷售明顯好轉，但7月上旬有明顯反覆。2022年6月，商品房銷售額單月按年下降20.8%，銷售面積單月按年下降18.3%，銷售降幅明顯好轉。不過，2022年7月，房地產交易明顯走弱，對交付的顧慮，疫情的反覆，和企業推貨階段性不足，都說明復甦的基礎並不牢固。7月上半月，30個大城市日均成交規模按月下降39%，日均成交相當於 2021年7月的62%。我們認為，如果沒有進一步的防風險政策，市場復甦勢頭可能逆轉。積極因素則是，全國房價仍十分穩定，政策可動用空間仍然巨大。

圖：7月初30大中城市成交面積回落

資料來源：Wind、中信証券

圖：房屋銷售均價

資料來源：國家統計局、中信証券

而從投資方面看，開發熱情持續低落。2022年上半年，全國房地產開發投資按年下降5.4%，累計降幅進一步擴大；新開工和竣工面積按年分別下降34.4%和21.5%，降幅絕對值再創新高。即便銷售復甦持續，由於融資性現金流流入不暢，企業需要淨償還債務，企業投資熱情的恢復預計也不會如歷史週期一般迅速。更何況銷售本身也有不確定性。我們預計，即便高信用企業的投資也會比較謹慎。

圖：房地產開發投資、以及新開工和竣工同比增速

資料來源：國家統計局、中信証券 注：2022 年為前 6 月

整體來看，“停貸事件”涉及規模預計有限，但由於內地房地產市場復甦的基礎尚不穩固，開發投資的熱情難以短期恢復，信用問題也並未完全解決，事件發生預計會擾動行業復甦勢頭及市場情緒。但在不確定性中，我們認為部分高信用、高運營能力兼備的企業，預計將取得未來更大的市場份額和更高的盈利能力。