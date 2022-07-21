  • 32°C
香港時間 : 2022721日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智慧出行】應科院車聯網公路測試2.0啟動　試驗重點擴至公共交通及行人

科技 18:11 2022/07/21

分享：

分享：

應科院今（21日）宣布，車聯網公路測試進入第二階段，測試範圍擴至交通工具及路人。（殷凱怡攝）

隨著智慧城市發展和無人車應用愈趨廣泛，香港應用科技研究院（應科院）於去年開始在沙田一帶進行車聯網（C-V2X）公路測試。應科院今午（21日）宣布，相關測試進入第二階段，並將測試範圍擴至交通工具及路人。

第二階段的車聯網公路測試為期約9個月，並繼續以科學園至沙田市中心一帶為試點，全長14公里。有別於以往第一階段只以應科院專車為測試工具，第二階段的測試範圍將擴大至小巴、巴士和的士。同時，應科院亦會推出手機應用程式，供市民，特別是行人使用。

應科院行政總裁葉成輝表示，雖然現時有不少行車鏡頭都能進行感應，但司機透過該些鏡頭偵測到危險時，相關即時資訊只有該名司機知道，車與車、車與人之間起不了溝通作用。車聯網測試採用了光學雷達技術，當系統偵測到危險時，系統會同步向附近的道路使用者發出警告等，加強了道路使用者之間的溝通。

【無障礙科技】應科院夥InnoHK旗下眼視覺研究中心　研發針對眼疾患者應用

【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）

推出手機App測試　司機預知行人位置減意外

為更有效的分析系統成效，以及擴大智慧出行的應用範疇，應科院亦會推出相應的手機App供有意參與是次公路測試計劃的人士使用。葉成輝舉例，若然司機和路人均有使用車聯網測試系統或相關的應用程式，當司機即將駛近行人過路處時，該行人突然急速地衝出馬路，司機亦可靠行人手機的訊號，預先得知其位置並即時作出反應，減少意外發生。

聯同應科院測試的Lenovo中亞太區幕僚長兼香港及澳門區總經理何一凡表示，現今香港正面臨公共交通工具司機老齡化問題，車聯網測試系統除了可以向司機提供實時路況外，未來甚至可將系統連接至車輛的煞車系統中，在必要時自動慢速或煞車，以防司機反應不及。

保障港人私隱　設備中無視像鏡頭

惟兩人強調，雖然車聯網測試系統可以配合視像鏡頭運作，且相關的技術亦已於內地試行，但考慮到港人著重私隱，故在第二階段車聯網公路測試中，不論是在公共交通工具上，還是設置在試點地區燈柱上的路旁基建（Roadside infrastructure）中 ，均不會裝有視像鏡頭，以保障市民私隱權益。

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

https://event.hket.com/article/3298347?r=cpstni

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？　Elon Musk：明年夏季開始出貨
今日
【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？　Elon Musk：明年夏季開始出貨
【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠
今日
【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
今日
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容
今日
【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容

你可能感興趣

【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？　Elon Musk：明年夏季開始出貨
今日 13:15
【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？　Elon Musk：明年夏季開始出貨
【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠
今日 17:05
【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
今日 16:39
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
交通事故 人工智能 手機Apps 司機 Lenovo 沙田 香港 私隱條例 鏡頭 智慧城市

下一篇文章

【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【自動駕駛】百度發布「無方向盤」自駕車　成本僅29萬元
【自動駕駛】百度發布「無方向盤」自駕車　成本僅29萬元
【Nokia手機】Nokia新入門手機G11 Plus攻港　售$1298
【Nokia手機】Nokia新入門手機G11 Plus攻港　售$1298
【芯片大戰】美國「芯片法案」遲遲未通過　格芯或需延遲建新廠
【芯片大戰】美國「芯片法案」遲遲未通過　格芯或需延遲建新廠
【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
【香港創科】創科氣氛熾熱　香港工業總會舉行「初創飛昇計劃」配對日
【香港創科】創科氣氛熾熱　香港工業總會舉行「初創飛昇計劃」配對日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款