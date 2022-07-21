【智慧出行】應科院車聯網公路測試2.0啟動　試驗重點擴至公共交通及行人

▲ 應科院今（21日）宣布，車聯網公路測試進入第二階段，測試範圍擴至交通工具及路人。（殷凱怡攝）

隨著智慧城市發展和無人車應用愈趨廣泛，香港應用科技研究院（應科院）於去年開始在沙田一帶進行車聯網（C-V2X）公路測試。應科院今午（21日）宣布，相關測試進入第二階段，並將測試範圍擴至交通工具及路人。

第二階段的車聯網公路測試為期約9個月，並繼續以科學園至沙田市中心一帶為試點，全長14公里。有別於以往第一階段只以應科院專車為測試工具，第二階段的測試範圍將擴大至小巴、巴士和的士。同時，應科院亦會推出手機應用程式，供市民，特別是行人使用。

應科院行政總裁葉成輝表示，雖然現時有不少行車鏡頭都能進行感應，但司機透過該些鏡頭偵測到危險時，相關即時資訊只有該名司機知道，車與車、車與人之間起不了溝通作用。車聯網測試採用了光學雷達技術，當系統偵測到危險時，系統會同步向附近的道路使用者發出警告等，加強了道路使用者之間的溝通。

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推出手機App測試 司機預知行人位置減意外

為更有效的分析系統成效，以及擴大智慧出行的應用範疇，應科院亦會推出相應的手機App供有意參與是次公路測試計劃的人士使用。葉成輝舉例，若然司機和路人均有使用車聯網測試系統或相關的應用程式，當司機即將駛近行人過路處時，該行人突然急速地衝出馬路，司機亦可靠行人手機的訊號，預先得知其位置並即時作出反應，減少意外發生。

聯同應科院測試的Lenovo中亞太區幕僚長兼香港及澳門區總經理何一凡表示，現今香港正面臨公共交通工具司機老齡化問題，車聯網測試系統除了可以向司機提供實時路況外，未來甚至可將系統連接至車輛的煞車系統中，在必要時自動慢速或煞車，以防司機反應不及。

保障港人私隱 設備中無視像鏡頭

惟兩人強調，雖然車聯網測試系統可以配合視像鏡頭運作，且相關的技術亦已於內地試行，但考慮到港人著重私隱，故在第二階段車聯網公路測試中，不論是在公共交通工具上，還是設置在試點地區燈柱上的路旁基建（Roadside infrastructure）中 ，均不會裝有視像鏡頭，以保障市民私隱權益。

記者：殷凱怡

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