▲ 【咖啡獨角獸】%Arabica 大中華營運商據報尋求3億美元融資

咖啡品牌%Arabica大中華營運商福盟國際據報尋求3億美元融資以支持擴張計劃，並已接觸潛在投資者，目標估值達到12億美元（約93.6億港元），擠身「獨角獸」之列。%Arabica最先由Kenneth Shoji在日本京都創立，其後在香港愉景灣開設分店，並逐步改為授權加盟經營，由福盟國際取得%Arabica大中華地區的全權及唯一特許經營權。

福盟國際據報由眾安在線 （06060） 主席歐亞平兒子歐晉堯有份成立，2018年首次擴大分店網絡至內地。據品牌網頁，%Arabica目前在大中華區有61家分店，50家在內地、10家在香港、1家在澳門。

外電引述消息報道指，福盟國際前一輪融資時估值約8億至9億美元，意味最新一輪融資，公司尋求估值增加最多50%。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【新股IPO】Manner Coffee傳明年香港上市遭否認 「後瑞幸品牌」如何吸引美團、字節跳動入股？

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：麥德銘