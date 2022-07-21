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【咖啡獨角獸】%Arabica 大中華營運商據報尋求3億美元融資

股市 18:00 2022/07/21

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【咖啡獨角獸】%Arabica 大中華營運商據報尋求3億美元融資

咖啡品牌%Arabica大中華營運商福盟國際據報尋求3億美元融資以支持擴張計劃，並已接觸潛在投資者，目標估值達到12億美元（約93.6億港元），擠身「獨角獸」之列。%Arabica最先由Kenneth Shoji在日本京都創立，其後在香港愉景灣開設分店，並逐步改為授權加盟經營，由福盟國際取得%Arabica大中華地區的全權及唯一特許經營權。

福盟國際據報由眾安在線 （06060） 主席歐亞平兒子歐晉堯有份成立，2018年首次擴大分店網絡至內地。據品牌網頁，%Arabica目前在大中華區有61家分店，50家在內地、10家在香港、1家在澳門。

外電引述消息報道指，福盟國際前一輪融資時估值約8億至9億美元，意味最新一輪融資，公司尋求估值增加最多50%。

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編輯：麥德銘

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