【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成

俄羅斯向歐洲輸氣的主要天然氣管道北溪一號完成年度維修工程，周四（21日）開始恢復對德國的天然氣供應，不過供應量就減至總輸氣量的3成。

【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調 【下一頁】

北溪一號（Nord Stream 1）周四完成為期10日的維修工程，於德國當地早上6點（本港中午12點）左右恢復天然氣供應。

德國能源監管機構負責人穆勒（Klaus Mueller）預料，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將供應量調整至每日530吉瓦時（GWh）。

穆勒透露上述供應量，減至北溪一號管道總輸氣量的3成，雖然不及合約規定數量，但也總好過沒有（better than nothing）。

據官方估計，德國截至周三（20日）的天然氣儲量約為65%。

北溪一號正常每日平均輸氣量約為1.67億立方米，但在維修前已經減少至6,700萬立方米。不過Gazprom聲稱最新供應量與維修前相若，相當於總輸氣量的大約4成。

Gazprom已大幅減少對歐盟的天然氣供應，而過去數月流經北溪一號的天然氣供應量更大減少6成。Gazprom早前更稱天然氣供應因「不可抗力」因素而不穩。

【北溪一號】供歐洲天然氣恐不穩 Gazprom稱有不可抗力 【下一頁】

雖然北溪一號恢復供氣暫時緩解歐洲能源危機，但德國有三分之一的天然氣供應，及法國約2成的天然氣供應均依賴俄羅斯進口。

歐洲仍憂慮俄烏戰爭持續下，俄羅斯會利用天然氣作為籌碼。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三批評俄羅斯正勒索歐洲，強調歐洲需為部分乃至主要天然氣供應遭切斷而做好準備。

基於天然氣價格高企及儲氣量較低，歐盟委員會周三提出一項方案，要求能源國在未來8個月內節能，希望能減少天然氣消耗量最多15%。

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責任編輯：鄭錦玲

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