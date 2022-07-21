【最新通脹】本港6月通脹率升至1.8%　衣履及食品價格升幅仍顯著

統計處今日（21日）公布6月份消費物價指數，按年上升1.8%，較5月份的相應升幅（1.2%）為高，主要是由於政府在5月提供較高電費補貼的影響，6月已大部分消散所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，通脹率按年升幅亦為1.8%，較5月份（1.7%）略高。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.1%）、衣履（上升5.5%）、基本食品（上升4.8%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.1%）、耐用物品（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項服務（上升1.2%）。



另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.5%）和雜項物品（下跌0.1%）。

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政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率進一步微升至1.8%。能源相關項目價格的按年升幅加快，衣履及食品價格的升幅仍然顯著。其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。鑑於一些主要入口來源地的通脹飆升，外圍價格壓力預期將持續顯著。不過，由於本地成本壓力保持輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。

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