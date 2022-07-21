【遷移WhatsApp數據】Move to iOS應用程式　向所有Android裝置開放

▲ WhatsApp母公司Meta近日成功解除多重障礙及技術難題，宣布向所有Android裝置開放該轉移WhatsApp聊天記錄功能。（法新社資料圖片）

所有Android裝置終於可以將WhatsApp聊天記錄轉移到iOS裝置！早前只有三星手機可以接收到iPhone的WhatsApp聊天數據，不過WhatsApp母公司Meta近日成功解除多重障礙及技術難題，並宣布向所有Android裝置開放該轉移WhatsApp聊天記錄功能。

所有Android用戶如果轉用iPhone，只需透過Move to iOS App，即可將WhatsApp上的資料移至iPhone 上。蘋果（Apple）已在Google Play Store上架Move to iOS App，讓用戶能夠使用Android裝置上的手機號碼，在目標iPhone上登錄使用。

惟需注意的是，WhatsApp上的語音通話紀錄、涉及付款的信息，以及用戶狀態等資料，均無法遷移。

其他Android裝置轉移WhatsApp聊天記錄的注意事項及詳則，見以下圖片：

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