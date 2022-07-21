  • 32°C
香港時間 : 2022721日 (四) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩料HIBOR下半年快速上揚、最快9月加P　看好3隻有機會增派息的本港地產股（附個股目標價）

股市 18:08 2022/07/21

分享：

分享：

【大行報告】大摩料HIBOR下半年快速上揚、最快9月加P　看好3隻有機會增派息的本港地產股（附個股目標價）

摩根士丹利表示，本港地產股股息率逾5厘，而且多家地產商維持平穩派息，部分資產負債率強勁的公司，更有可能增加派息，包括長實 （01113） 、信置 （00083） 及太古地產 （01972） ，而九龍倉置業 （01997） 、冠君產業信託 （02778） 及置富產業信託 （00778） 則有可能減派息，主因每股盈利下跌，派息比率料維持不變。

大摩指，本港收租股的息稅前利潤按年料減少7%，減幅較去年下半年擴大2個百分點，主要由於租金及按營業額收取的分成租金下跌，加上租金支援所致。以租金及出租率計，中環寫字樓的出租情況料較中環以外地區更佳。

大摩料年底銀行加P至6厘或以上【下一頁】

內地奢侈品零售銷售上半年下跌2%，業主租金料出現負增長，料反映在恒隆地產 （00101） 、太地及九倉 （00004） 的中期業績上。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

偏好低負債率及派息增長股

大摩指，加息不利住宅市場及高負債率公司，預期下半年新盤去貨率放慢，而本地銀行最快9加上調最優惠利率（P）。「雖然港元拆息（HIBOR）上半年仍偏低，但下半年料明顯上揚，浮息貸款比例較高的企業，利息開支將會上升，因此偏好低負債率、租金調整率較好及派息增長的股份。」

渣打：套息交易趨活躍、港元會更頻繁地觸及7.85【下一頁】

子行業中，大摩最看好寫字樓，其次為零售，最看淡住宅樓市。大摩指，新世界 （00017） 今年來跑輸恒指3個百分點，2022年每股盈利預測增長12%，股息率高達7.8厘，調升評級至「與市場同步」。

相關文章：【香港樓市】摩通梁啟棠：即使加P兩次、對按揭供款影響有限　預期今年樓價至少升5%

相關文章：【香港樓市】恒地李家誠：過去兩月樓市趨於活躍　即將推黃埔必嘉坊項目涉2800伙

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 派息 每股盈利 派息比率 太古地產（01972） 新世界發展（00017） 大行報告 本港地產股 加息

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：內房陰霾未散（附time code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】支付寶：小程序月活用戶按年增三成　未來一年投入百億資金支持商戶數碼化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌315點　友邦跌逾4%累市　ATM跌1%至2%　內房續挫（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌315點　友邦跌逾4%累市　ATM跌1%至2%　內房續挫（不斷更新）
【騰訊700】騰訊半日跌逾2%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【騰訊700】騰訊半日跌逾2%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌150點　李克強：不會為過高目標而出台超大規模刺激措施（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌150點　李克強：不會為過高目標而出台超大規模刺激措施（不斷更新）
【美股期貨】觀望歐央行議息結果　道指期貨跌78點（不斷更新）
【美股期貨】觀望歐央行議息結果　道指期貨跌78點（不斷更新）
【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外
【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款