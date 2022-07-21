▲ 【大行報告】大摩料HIBOR下半年快速上揚、最快9月加P 看好3隻有機會增派息的本港地產股（附個股目標價）

摩根士丹利表示，本港地產股股息率逾5厘，而且多家地產商維持平穩派息，部分資產負債率強勁的公司，更有可能增加派息，包括長實 （01113） 、信置 （00083） 及太古地產 （01972） ，而九龍倉置業 （01997） 、冠君產業信託 （02778） 及置富產業信託 （00778） 則有可能減派息，主因每股盈利下跌，派息比率料維持不變。

大摩指，本港收租股的息稅前利潤按年料減少7%，減幅較去年下半年擴大2個百分點，主要由於租金及按營業額收取的分成租金下跌，加上租金支援所致。以租金及出租率計，中環寫字樓的出租情況料較中環以外地區更佳。

內地奢侈品零售銷售上半年下跌2%，業主租金料出現負增長，料反映在恒隆地產 （00101） 、太地及九倉 （00004） 的中期業績上。

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偏好低負債率及派息增長股

大摩指，加息不利住宅市場及高負債率公司，預期下半年新盤去貨率放慢，而本地銀行最快9加上調最優惠利率（P）。「雖然港元拆息（HIBOR）上半年仍偏低，但下半年料明顯上揚，浮息貸款比例較高的企業，利息開支將會上升，因此偏好低負債率、租金調整率較好及派息增長的股份。」

子行業中，大摩最看好寫字樓，其次為零售，最看淡住宅樓市。大摩指，新世界 （00017） 今年來跑輸恒指3個百分點，2022年每股盈利預測增長12%，股息率高達7.8厘，調升評級至「與市場同步」。

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編輯：陳韻妍