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【日本疫情】增逾18萬確診創新高 東京首破3萬宗

環球社會熱點 17:46 2022/07/21

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新冠肺炎變種病毒Omicron亞變種BA.5肆虐日本，當地爆發第7輪疫情。日本政府公布，新增確診錄得新高，超過18萬宗，首都東京亦首次出現單日增加逾3萬宗新確診。政府已排除收緊民眾外出限制的可能。

【日本疫情】日增11萬確診創新高 下月初或飆至40萬宗 【下一頁】

日本周四（21日）公布單日增加逾18萬宗新確診，再次打破周三（20日）的紀錄，為史上新高。東京同日錄得31,878宗新確診，為當地單日新確診人數首次多於3萬。日本35個縣錄得創紀錄新增確診數字，大阪及愛知等縣確診超過1萬。

東京都知事小池百合子促請所有人做好防疫措施，表明都政府有提供足夠支持，如將增加客戶服務中心人手協助民眾。小池百合子指有賴醫護人員的努力，東京重症人數維持低水平，強調會有效地運用醫療資源應對疫情。

【日本疫情】累計確診破千萬 將擴大第4針接種 【下一頁】

內閣官房長松野博一呼籲，需要密切注意今次疫情對醫療系統的衝擊，但排除政府可能收緊民眾外出的限制。厚生勞動大臣後藤茂之表示，確診增加或使重症人數上升，或影響醫療系統，可能導致醫院及護理院等高危族群誒潛在聚集地點出現集體感染。

由於暑假旅遊旺季來臨，日本旅遊及餐飲業憂慮，新一輪疫情將一如過往疫情，再次對兩個行業造成重大打擊。

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責任編輯：吳漢培

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